«Я так не думаю». Испанский журналист сравнил Лунина с кипером Барселоны

Испанский журналист Фелипе дель Кампо сравнил действия польского вратаря «Барселоны» Войцеха Щенсны с игрой украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в прошлом сезоне.

«Не думаю, что выступления Щенсны можно сравнивать с игрой Лунина, потому что украинец очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. А вот игра поляка вызывает сомнения», – цитирует дель Кампо Marca.

В прошлом сезоне Лунин помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов, длительное время подменяя в воротах травмированного Тибо Куртуа. В нынешней кампании Щенсны является основным голкипером «Барселоны» из-за травмы Марка-Андре тер Штегена.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» недовольны возможным уходом Лунина.