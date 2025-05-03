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Испания
03 мая 2025, 01:53 | Обновлено 03 мая 2025, 02:03
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0

«Я так не думаю». Испанский журналист сравнил Лунина с кипером Барселоны

Фелипе дель Кампо оценил игру Войцеха Щенсны и украинского голкипера

03 мая 2025, 01:53 | Обновлено 03 мая 2025, 02:03
101
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«Я так не думаю». Испанский журналист сравнил Лунина с кипером Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Испанский журналист Фелипе дель Кампо сравнил действия польского вратаря «Барселоны» Войцеха Щенсны с игрой украинского голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина в прошлом сезоне.

«Не думаю, что выступления Щенсны можно сравнивать с игрой Лунина, потому что украинец очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. А вот игра поляка вызывает сомнения», – цитирует дель Кампо Marca.

В прошлом сезоне Лунин помог «Реалу» выиграть Лигу чемпионов, длительное время подменяя в воротах травмированного Тибо Куртуа. В нынешней кампании Щенсны является основным голкипером «Барселоны» из-за травмы Марка-Андре тер Штегена.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» недовольны возможным уходом Лунина.

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Андрей Лунин Барселона Реал Мадрид Войцех Щенсны Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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