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  4. «Куртуа стареет». Фанаты Реала недовольны возможным уходом Лунина
Испания
01 мая 2025, 07:52 |
1028
0

«Куртуа стареет». Фанаты Реала недовольны возможным уходом Лунина

Украинский голкипер намерен покинуть Мадрид после окончания текущего сезона

01 мая 2025, 07:52 |
1028
0
«Куртуа стареет». Фанаты Реала недовольны возможным уходом Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин намерен покинуть клуб после окончания текущего сезона. Футболист недоволен малым игровым временем и понимает, что клуб продолжит доверять нынешнему первому номеру Тибо Куртуа.

Стоит отметить, что большинство фанатов «сливочных» недовольны возможным уходом Лунина и призывают тренерский штаб мадридского клуба сохранить сильного голкипера:

Ladyrythmadrid: Вы представляете, что говорили о Лунине, если бы он делал такие ошибки, как Куртуа. Например, в последнем матче против «Барселоны». Мы собираемся отпустить голкипера, который в свой первый полноценный сезон сравнялся с Тибо? Это шутка?

Joao Vitor: Очень тяжелое решение. Лунин хочет играть в старте, и я его понимаю. Куртуа – сильнейший голкипер в мире, но его физическое состояние ухудшается, а сам он часто травмируется.

YOHANE: Нельзя постоянно доверять Куртуа, он уже начинает стареть. Держите Лунина в любом случае. Дайте украинцу хотя бы немного кредита доверия, чтобы он имел шанс стать первым номером.

Yann_cf: Это очень неразумное решение со стороны клуба. Пусть Тибо еще год будет в старте, а дальше его можно продать, пока он стоит хоть каких-нибудь денег. Пусть Лунин через год станет основным.

Papo de Madrid: Это проблема – то, что Куртуа продлил контракт на два года. Лунин не хочет больше этого терпеть и я его понимаю. Он хочет быть игроком стартового состава, украинец давно это заслужил.

Mist: Хочу, чтобы Лунин остался в Мадриде. Но я понимаю его желание уйти в тот клуб, где он будет получать нормальное игровое время.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. В четырех поединках украинец сохранил сови ворота в неприкосновенности.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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