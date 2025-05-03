Единственные в Европе. Динамо установило уникальный рекорд
Киевский клуб – единственный в сезоне, который еще не проигрывал в чемпионате
Киевское «Динамо» остается единственной командой в Европе, которая еще не проигрывала в национальном чемпионате в текущем сезоне.
Бело-синие были близки к поражению в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги с донецким Шахтером.
Однако гол Владислава Кабаева на 90+3 минуте встречи все же принес команде Александра Шовковского одно очко (1:1).
Таким образом, Динамо продолжает идти в УПЛ без поражений. После 26 туров в активе киевлян – 19 побед и 7 ничьих.
Пока бело-синие являются единственной командой во всей Европе, которая в текущем сезоне еще не проигрывала в чемпионате своей страны.
Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|26
|19
|7
|0
|55 - 17
|64
|2
|Александрия
|26
|18
|6
|2
|40 - 18
|60
|3
|Шахтер Донецк
|26
|16
|6
|4
|61 - 24
|54
|4
|Полесье
|26
|11
|10
|5
|35 - 25
|43
|5
|Карпаты Львов
|27
|12
|7
|8
|38 - 30
|43
|6
|Кривбасс
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7
|Верес
|26
|9
|8
|9
|31 - 36
|35
|8
|Заря
|26
|11
|2
|13
|30 - 36
|35
|9
|Рух Львов
|27
|8
|10
|9
|27 - 25
|34
|10
|Колос Ковалевка
|26
|6
|10
|10
|23 - 23
|28
|11
|ЛНЗ Черкассы
|26
|7
|6
|13
|23 - 35
|27
|12
|Оболонь
|26
|6
|7
|13
|16 - 42
|25
|13
|Ворскла
|26
|6
|6
|14
|22 - 35
|24
|14
|Левый берег
|26
|6
|5
|15
|16 - 32
|23
|15
|Ингулец
|26
|4
|8
|14
|17 - 37
|20
|16
|Черноморец
|26
|5
|3
|18
|17 - 40
|18
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