Единственные в Европе. Динамо установило уникальный рекорд

Киевское «Динамо» остается единственной командой в Европе, которая еще не проигрывала в национальном чемпионате в текущем сезоне.

Бело-синие были близки к поражению в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги с донецким Шахтером.

Однако гол Владислава Кабаева на 90+3 минуте встречи все же принес команде Александра Шовковского одно очко (1:1).

Таким образом, Динамо продолжает идти в УПЛ без поражений. После 26 туров в активе киевлян – 19 побед и 7 ничьих.

Пока бело-синие являются единственной командой во всей Европе, которая в текущем сезоне еще не проигрывала в чемпионате своей страны.

Турнирная таблица УПЛ