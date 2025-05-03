Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Единственные в Европе. Динамо установило уникальный рекорд
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 01:31 | Обновлено 03 мая 2025, 01:49
148
0

Единственные в Европе. Динамо установило уникальный рекорд

Киевский клуб – единственный в сезоне, который еще не проигрывал в чемпионате

03 мая 2025, 01:31 | Обновлено 03 мая 2025, 01:49
148
0
Единственные в Европе. Динамо установило уникальный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» остается единственной командой в Европе, которая еще не проигрывала в национальном чемпионате в текущем сезоне.

Бело-синие были близки к поражению в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги с донецким Шахтером.

Однако гол Владислава Кабаева на 90+3 минуте встречи все же принес команде Александра Шовковского одно очко (1:1).

Таким образом, Динамо продолжает идти в УПЛ без поражений. После 26 туров в активе киевлян – 19 побед и 7 ничьих.

Пока бело-синие являются единственной командой во всей Европе, которая в текущем сезоне еще не проигрывала в чемпионате своей страны.

Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 26 19 7 0 55 - 17 64
2 Александрия 26 18 6 2 40 - 18 60
3 Шахтер Донецк 26 16 6 4 61 - 24 54
4 Полесье 26 11 10 5 35 - 25 43
5 Карпаты Львов 27 12 7 8 38 - 30 43
6 Кривбасс 26 11 7 8 28 - 24 40
7 Верес 26 9 8 9 31 - 36 35
8 Заря 26 11 2 13 30 - 36 35
9 Рух Львов 27 8 10 9 27 - 25 34
10 Колос Ковалевка 26 6 10 10 23 - 23 28
11 ЛНЗ Черкассы 26 7 6 13 23 - 35 27
12 Оболонь 26 6 7 13 16 - 42 25
13 Ворскла 26 6 6 14 22 - 35 24
14 Левый берег 26 6 5 15 16 - 32 23
15 Ингулец 26 4 8 14 17 - 37 20
16 Черноморец 26 5 3 18 17 - 40 18
Полная таблица

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы в перерыве посмеялись над Карабиным»
Верес – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ВЕРНИДУБ: «Первый тайм мы провалили. Рух должен был забивать не один мяч»
Динамо Киев статистика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу рекорд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РАНЬЕРИ: «Это было ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
Футбол | 03 мая 2025, 01:57 0
РАНЬЕРИ: «Это было ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»
РАНЬЕРИ: «Это было ошибкой. Я никогда не изменю свое мнение»

Наставник «Ромы» скоро покинет клуб

Флик принял решение по трансферу Неймара
Футбол | 02 мая 2025, 14:25 2
Флик принял решение по трансферу Неймара
Флик принял решение по трансферу Неймара

Немецкий коуч не хочет видеть бразильца в команде

Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Футбол | 02.05.2025, 19:21
Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 02.05.2025, 03:05
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Хоккей | 02.05.2025, 07:55
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
Ямаль забил 22 гола за 100 матчей. Сколько было у Месси и Роналду в 17 лет?
01.05.2025, 03:22 7
Футбол
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
02.05.2025, 07:47 2
Футбол
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
Лионель Месси станет совладельцем известного клуба
01.05.2025, 00:44
Футбол
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
Усик признался, чем будет заниматься после завершения карьеры
01.05.2025, 07:35 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем