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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы в перерыве посмеялись над Карабиным»
Украина. Премьер лига
03 мая 2025, 01:47 |
89
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы в перерыве посмеялись над Карабиным»

Коуч «Руха» пообщался с журналистами

03 мая 2025, 01:47 |
89
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы в перерыве посмеялись над Карабиным»
ФК Кривбасс. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев пообщался с журналистами после матча 27 тура Украинской Премьер-лиги против криворожского «Кривбасса» (0:0).

– Я очень коротко, наверное, скажу, чтобы побеждать в матчах, нужно реализовывать свои голевые моменты. Тогда будут победы. К сожалению, мы сегодня не смогли реализовать возможности, но ничего, я в принципе игрой доволен. Мы сыграли неплохой матч против команды, борющейся за место в еврокубках.

– Как на ваш взгляд складывался этот матч? Казалось, что большую часть игры именно «Рух» имел инициативу, но в конце «Кривбасс» также имел свои возможности. Почему в конце соперник играл более активно?

– Я еще раз говорю, «Кривбассу» важно было сегодня победить здесь, потому что они спорят за попадание в еврокубки. Мы не реализовали свои моменты и также могли побеждать в этом матче. В общем, по-моему, была равная игра, но у нас было больше голевых моментов.

- Сегодня сразу два дебютанта у вашей команды – Арсен Залипко, Богдан Кирикович…

– У нас много молодых, способных футболистов есть, но не все готовы в таком возрасте дебютировать. Мы даем шанс многим. На мой взгляд, сегодня выиграли во многом, потому что это ребята 2008 года рождения. У нас и так молодая команда, это еще плюс три футболиста 2008 года, и они не испортили игру. Залипка даже в конце мог запереть фланговую передачу, забить гол.

У нас в Украине очень много говорят о развитии молодых футболистов, но, к сожалению, по-моему, опять же привозят не совсем качественных легионеров. Поэтому если мы не будем верить в своих футболистов, не давать им шанса, очень большие сомнения, что у нас будет сильная сборная Украины. Поэтому после игры я поздравил их с дебютом.

Хотел бы видеть их работу не только на футбольном поле, но и вне футбольного поля. И у нас есть все возможности, чтобы они могли индивидуально дорабатывать. Всё будет зависеть только от них. Потому что у нас очень много спортивных школ, очень много команд, детско-юношеских, но до профессионального футбола доходят единицы

– Как прокомментируете нереализованные моменты Карабина?

– Это футболист, реализующий очень часто все с одного момента. Поэтому так бывает… Мы в перерыве посмеялись над этими моментами, но и ребят попросил играть надежнее в обороне, чтобы такого не допускать.

– В целом вы удовлетворены результатом?

– Мы сыграли неплохой матч, поэтому в целом я доволен.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Виталий Пономарев Рух - Кривбасс
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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