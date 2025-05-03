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  4. Де Брюйне испортил им статистику. Прервалась серия Вулвз из 6 побед в АПЛ
Англия
03 мая 2025, 06:41 | Обновлено 03 мая 2025, 06:52
65
1

Де Брюйне испортил им статистику. Прервалась серия Вулвз из 6 побед в АПЛ

«Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» на домашней арене

03 мая 2025, 06:41 | Обновлено 03 мая 2025, 06:52
65
1
Де Брюйне испортил им статистику. Прервалась серия Вулвз из 6 побед в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 мая состоялся стартовый матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) на домашней арене Этихад.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Единственный гол во встрече был забит на 35-й минуте – отличился Кевин Де Брюйне после передачи Жереми Доку.

Таким образом, горожане прервали 6-матчевую победную серию Вулверхэмптона.

Благодаря этой победе команда Пепа Гвардиолы вышла на третье место в турнирной таблице, опередив Ньюкасл.

Статистика. Прервалась серия Вулвз из 6 побед в АПЛ

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига Жереми Доку Манчестер Сити - Вулверхэмптон статистика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Burevestnik
МанСіті ще може випередити Арсенал,
 у якого складні заключні 4 матчі в АПЛ,
а також виснажливий матч із ПСЖ.
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