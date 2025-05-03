Де Брюйне испортил им статистику. Прервалась серия Вулвз из 6 побед в АПЛ
«Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» на домашней арене
Вечером 2 мая состоялся стартовый матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» минимально переиграл «Вулверхэмптон» (1:0) на домашней арене Этихад.
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Единственный гол во встрече был забит на 35-й минуте – отличился Кевин Де Брюйне после передачи Жереми Доку.
Таким образом, горожане прервали 6-матчевую победную серию Вулверхэмптона.
Благодаря этой победе команда Пепа Гвардиолы вышла на третье место в турнирной таблице, опередив Ньюкасл.
Статистика. Прервалась серия Вулвз из 6 побед в АПЛ
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