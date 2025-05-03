Саудовская Аравия. Дубль Обамеянга принес победу Аль-Кадисии
В Саудовской Аравии продолжается 30-й тур национального чемпионата
В Саудовской Аравии прошел игровой день 30-го тура, состоялось три матча.
Аль-Иттифак с дублем Вейналдума одержал победу над Аль-Халиджем со счетом 2:1.
Аль-Фейха взяла три очка, победив Дамак с таким же счетом 2:1.
Аль-Кадисия отличилась разгромной победой над Аль-Холуд (4:1). У хозяев поля дубли оформили Пьер-Эмерик Обамеянг и Хулиан Киньонес.
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур, 2 мая
Аль-Иттифак – Аль-Халидж – 2:1
Голы: Вейналдум, 15 (пен), 54 – Хамзи, 38
Аль-Фейха – Дамак – 2:1
Голы: Аль-Сахари, 47, Аль-Анази, 51 (автогол) – Станча, 40
Аль-Кадисия – Аль-Холуд – 4:1
Голы: Обамеянг, 13, 56, Киньонес, 27, 34 – Мулека, 51
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|29
|21
|5
|3
|66 - 30
|68
|2
|Аль-Хиляль
|29
|19
|5
|5
|79 - 34
|62
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|29
|18
|6
|5
|62 - 33
|60
|4
|Аль-Кадисия
|30
|18
|5
|7
|46 - 27
|59
|5
|Аль-Ахли Джидда
|29
|18
|4
|7
|60 - 29
|58
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|30
|15
|6
|9
|55 - 36
|51
|7
|Аль-Иттифак
|30
|12
|7
|11
|39 - 42
|43
|8
|Аль-Таавун
|29
|11
|8
|10
|34 - 30
|41
|9
|Аль-Рияд
|30
|9
|8
|13
|32 - 44
|35
|10
|Аль-Халидж
|30
|9
|7
|14
|35 - 49
|34
|11
|Аль-Фатех
|30
|9
|6
|15
|40 - 54
|33
|12
|Аль-Фейха
|30
|7
|12
|11
|25 - 42
|33
|13
|Дамак
|30
|8
|7
|15
|36 - 48
|31
|14
|Аль-Холуд
|30
|9
|4
|17
|36 - 59
|31
|15
|Аль-Оруба
|30
|9
|3
|18
|28 - 61
|30
|16
|Аль-Вахда Мекка
|30
|8
|5
|17
|38 - 61
|29
|17
|Аль-Ахдуд
|30
|7
|7
|16
|29 - 43
|28
|18
|Аль-Раед
|29
|6
|3
|20
|36 - 54
|21
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниэль утверждает, что ничего не боится
Дон Чарльз считает, что Александр врет