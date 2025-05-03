Саудовская Аравия. Дубль Обамеянга принес победу Аль-Кадисии

В Саудовской Аравии прошел игровой день 30-го тура, состоялось три матча.

Аль-Иттифак с дублем Вейналдума одержал победу над Аль-Халиджем со счетом 2:1.

Аль-Фейха взяла три очка, победив Дамак с таким же счетом 2:1.

Аль-Кадисия отличилась разгромной победой над Аль-Холуд (4:1). У хозяев поля дубли оформили Пьер-Эмерик Обамеянг и Хулиан Киньонес.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 2 мая

Аль-Иттифак – Аль-Халидж – 2:1

Голы: Вейналдум, 15 (пен), 54 – Хамзи, 38

Аль-Фейха – Дамак – 2:1

Голы: Аль-Сахари, 47, Аль-Анази, 51 (автогол) – Станча, 40

Аль-Кадисия – Аль-Холуд – 4:1

Голы: Обамеянг, 13, 56, Киньонес, 27, 34 – Мулека, 51

Турнирная таблица