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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
02.05.2025 21:00 – FT 4 : 1
Аль-Холуд
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Саудовская Аравия
03 мая 2025, 07:12 | Обновлено 03 мая 2025, 07:28
77
0

Саудовская Аравия. Дубль Обамеянга принес победу Аль-Кадисии

В Саудовской Аравии продолжается 30-й тур национального чемпионата

03 мая 2025, 07:12 | Обновлено 03 мая 2025, 07:28
77
0
Саудовская Аравия. Дубль Обамеянга принес победу Аль-Кадисии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

В Саудовской Аравии прошел игровой день 30-го тура, состоялось три матча.

Аль-Иттифак с дублем Вейналдума одержал победу над Аль-Халиджем со счетом 2:1.

Аль-Фейха взяла три очка, победив Дамак с таким же счетом 2:1.

Аль-Кадисия отличилась разгромной победой над Аль-Холуд (4:1). У хозяев поля дубли оформили Пьер-Эмерик Обамеянг и Хулиан Киньонес.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 2 мая

Аль-Иттифак – Аль-Халидж – 2:1

Голы: Вейналдум, 15 (пен), 54 – Хамзи, 38

Аль-Фейха – Дамак – 2:1

Голы: Аль-Сахари, 47, Аль-Анази, 51 (автогол) – Станча, 40

Аль-Кадисия – Аль-Холуд – 4:1

Голы: Обамеянг, 13, 56, Киньонес, 27, 34 – Мулека, 51

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 29 21 5 3 66 - 30 68
2 Аль-Хиляль 29 19 5 5 79 - 34 62
3 Аль-Наср Эр-Рияд 29 18 6 5 62 - 33 60
4 Аль-Кадисия 30 18 5 7 46 - 27 59
5 Аль-Ахли Джидда 29 18 4 7 60 - 29 58
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 30 15 6 9 55 - 36 51
7 Аль-Иттифак 30 12 7 11 39 - 42 43
8 Аль-Таавун 29 11 8 10 34 - 30 41
9 Аль-Рияд 30 9 8 13 32 - 44 35
10 Аль-Халидж 30 9 7 14 35 - 49 34
11 Аль-Фатех 30 9 6 15 40 - 54 33
12 Аль-Фейха 30 7 12 11 25 - 42 33
13 Дамак 30 8 7 15 36 - 48 31
14 Аль-Холуд 30 9 4 17 36 - 59 31
15 Аль-Оруба 30 9 3 18 28 - 61 30
16 Аль-Вахда Мекка 30 8 5 17 38 - 61 29
17 Аль-Ахдуд 30 7 7 16 29 - 43 28
18 Аль-Раед 29 6 3 20 36 - 54 21
Полная таблица

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Аль-Кадисия).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Аль-Кадисия).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Джексон Мулека (Аль-Холуд).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Киньонес (Аль-Кадисия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмерик Обамеянг (Аль-Кадисия).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг Аль-Иттифак Аль-Халидж Аль-Фейха Дамак Аль-Кадисия Аль-Холуд Джорджиньо Вейналдум видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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