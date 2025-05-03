02.05.2025 20:00 – FT 1 : 0
Турция03 мая 2025, 05:59 | Обновлено 03 мая 2025, 06:23
258
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Украинский хавбек помог Антальяспору обыграть Коньяспор в Турции
Вечером 2 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Турции
03 мая 2025, 05:59 | Обновлено 03 мая 2025, 06:23
258
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Антальяспор одержал минимальную победу над Коньяспором со счетом 1:0 в матче 34 тура турецкой Суперлиги.
Единственный гол во встрече, которая состоялась 2 мая в Анталье, забил на 62-й минуте Рамзи Сафур после передачи Сэма Ларссона.
Украинский полузащитник Александр Петрусенко появился на поле на 89-й минуте. Он помог команде удерживать победный счет.
Антальяспор с 43 очками входит в топ-10 чемпионата Турции
Чемпионат Турции
34-й тур, 2 мая 2025
Антальяспор – Коньяспор – 1:0
Гол: Сафури, 62
Видео гола и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|31
|25
|5
|1
|78 - 30
|80
|2
|Фенербахче
|31
|23
|6
|2
|80 - 31
|75
|3
|Самсунспор
|32
|16
|6
|10
|47 - 38
|54
|4
|Бешикташ
|31
|14
|10
|7
|48 - 32
|52
|5
|Эюпспор
|32
|14
|8
|10
|49 - 38
|50
|6
|Истанбул Башакшехир
|31
|14
|6
|11
|50 - 43
|48
|7
|Трабзонспор
|31
|12
|9
|10
|52 - 39
|45
|8
|Гёзтепе
|31
|11
|10
|10
|51 - 39
|43
|9
|Антальяспор
|32
|12
|7
|13
|35 - 55
|43
|10
|Коньяспор
|33
|12
|7
|14
|41 - 45
|43
|11
|Касымпаша
|31
|10
|12
|9
|53 - 55
|42
|12
|Газиантеп
|31
|12
|6
|13
|41 - 43
|42
|13
|Кайсериспор
|31
|10
|10
|11
|39 - 49
|40
|14
|Ризеспор
|31
|11
|4
|16
|36 - 50
|37
|15
|Сивасспор
|32
|9
|7
|16
|43 - 53
|34
|16
|Аланьяспор
|31
|9
|7
|15
|36 - 47
|34
|17
|Бодрумспор
|32
|9
|7
|16
|24 - 37
|34
|18
|Хатайспор
|31
|4
|7
|20
|33 - 62
|19
|19
|Адана Демирспор
|31
|2
|4
|25
|27 - 77
|-2
События матча
86’
Мелих Ибрахимоглу (Коньяспор) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рамзи Сафури (Антальяспор).
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