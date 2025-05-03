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Чемпионат Турции
Антальяспор
02.05.2025 20:00 – FT 1 : 0
Коньяспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
03 мая 2025, 05:59 | Обновлено 03 мая 2025, 06:23
258
0

Украинский хавбек помог Антальяспору обыграть Коньяспор в Турции

Вечером 2 мая состоялся матч 34-го тура чемпионата Турции

03 мая 2025, 05:59 | Обновлено 03 мая 2025, 06:23
258
0
Украинский хавбек помог Антальяспору обыграть Коньяспор в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петрусенко

Антальяспор одержал минимальную победу над Коньяспором со счетом 1:0 в матче 34 тура турецкой Суперлиги.

Единственный гол во встрече, которая состоялась 2 мая в Анталье, забил на 62-й минуте Рамзи Сафур после передачи Сэма Ларссона.

Украинский полузащитник Александр Петрусенко появился на поле на 89-й минуте. Он помог команде удерживать победный счет.

Антальяспор с 43 очками входит в топ-10 чемпионата Турции

Чемпионат Турции

34-й тур, 2 мая 2025

Антальяспор – Коньяспор – 1:0

Гол: Сафури, 62

Видео гола и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 31 25 5 1 78 - 30 80
2 Фенербахче 31 23 6 2 80 - 31 75
3 Самсунспор 32 16 6 10 47 - 38 54
4 Бешикташ 31 14 10 7 48 - 32 52
5 Эюпспор 32 14 8 10 49 - 38 50
6 Истанбул Башакшехир 31 14 6 11 50 - 43 48
7 Трабзонспор 31 12 9 10 52 - 39 45
8 Гёзтепе 31 11 10 10 51 - 39 43
9 Антальяспор 32 12 7 13 35 - 55 43
10 Коньяспор 33 12 7 14 41 - 45 43
11 Касымпаша 31 10 12 9 53 - 55 42
12 Газиантеп 31 12 6 13 41 - 43 42
13 Кайсериспор 31 10 10 11 39 - 49 40
14 Ризеспор 31 11 4 16 36 - 50 37
15 Сивасспор 32 9 7 16 43 - 53 34
16 Аланьяспор 31 9 7 15 36 - 47 34
17 Бодрумспор 32 9 7 16 24 - 37 34
18 Хатайспор 31 4 7 20 33 - 62 19
19 Адана Демирспор 31 2 4 25 27 - 77 -2
Полная таблица

События матча

86’
Мелих Ибрахимоглу (Коньяспор) получает красную карточку.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Рамзи Сафури (Антальяспор).
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чемпионат Турции по футболу Александр Петрусенко Коньяспор Антальяспор видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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