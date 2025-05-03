Украинский хавбек помог Антальяспору обыграть Коньяспор в Турции

Антальяспор одержал минимальную победу над Коньяспором со счетом 1:0 в матче 34 тура турецкой Суперлиги.

Единственный гол во встрече, которая состоялась 2 мая в Анталье, забил на 62-й минуте Рамзи Сафур после передачи Сэма Ларссона.

Украинский полузащитник Александр Петрусенко появился на поле на 89-й минуте. Он помог команде удерживать победный счет.

Антальяспор с 43 очками входит в топ-10 чемпионата Турции

Чемпионат Турции

34-й тур, 2 мая 2025

Антальяспор – Коньяспор – 1:0

Гол: Сафури, 62

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