Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Саму. Порту переиграл Морейренсе и вышел на третье место
Чемпионат Португалии
Порту
02.05.2025 22:15 – FT 3 : 1
Морейренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 мая 2025, 03:40 | Обновлено 03 мая 2025, 04:07
9
0

ВИДЕО. Дубль Саму. Порту переиграл Морейренсе и вышел на третье место

За титул в Португалии продолжают борьбу Спортинг и Бенфика

03 мая 2025, 03:40 | Обновлено 03 мая 2025, 04:07
9
0
ВИДЕО. Дубль Саму. Порту переиграл Морейренсе и вышел на третье место
Getty Images/Global Images Ukraine. Саму

Вечером 2 мая Порту дома обыграл Морейренсе со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

Главным героем встречи стал нападающий Саму Омородион, оформивший дубль и признанный лучшим игроком матча.

Порту набрал 65 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, опередив Брага (64). Впереди: Спортинг и Бенфика (75).

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 2 мая 2025

Порту – Морейренсе – 3:1

Голы: Моура, 40, Саму, 70 (пен), 79 – Мараньяо, 31

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 31 23 6 2 83 - 25 75
2 Бенфика 31 24 3 4 80 - 25 75
3 Порту 32 20 5 7 60 - 29 65
4 Брага 31 19 7 5 52 - 26 64
5 Витория Гимараеш 31 13 12 6 44 - 32 51
6 Санта Клара 31 15 5 11 31 - 29 50
7 Фамаликау 31 11 11 9 40 - 34 44
8 Эшторил 31 11 9 11 41 - 49 42
9 Каза Пия 31 11 8 12 36 - 41 41
10 Морейренсе 32 9 9 14 37 - 48 36
11 Насьонал 31 9 6 16 28 - 42 33
12 Арока 31 8 9 14 30 - 47 33
13 Риу Аве 31 8 9 14 33 - 51 33
14 Жил Висенте 31 8 8 15 31 - 43 32
15 Эштрела Амадора 31 7 8 16 24 - 43 29
16 АВС 31 4 12 15 23 - 55 24
17 Боавишта 31 5 6 20 20 - 52 21
18 Фаренсе 31 4 9 18 20 - 42 21
Полная таблица

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Самуэль Омородион (Порту).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Моура (Порту).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Yan Lincon (Морейренсе).
По теме:
Сокол стартовал с победы над Ураганом в 1/4 финала Экстралиги
Битва столетних клубов. Ревера 1908 уступила Скале 1911 во Второй лиге
Они нацелены на выход в ЛЧ. Ницца переиграла Реймс и поднялась в топ-3
Порту Морейренсе Саму Омородион Агехова видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу Брага Спортинг Лиссабон Бенфика
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Хоккей | 02 мая 2025, 07:55 0
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица

Осталось провести один тур

Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Футбол | 03 мая 2025, 03:10 0
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает

Ламин забил один из голов в матче

Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Снукер | 02.05.2025, 14:55
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 02.05.2025, 08:15
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Сложная погоня за еврокубком. Кривбасс во Львове сыграл вничью с Рухом
Футбол | 02.05.2025, 19:53
Сложная погоня за еврокубком. Кривбасс во Львове сыграл вничью с Рухом
Сложная погоня за еврокубком. Кривбасс во Львове сыграл вничью с Рухом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 7
Футбол
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
02.05.2025, 02:55 16
Хоккей
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 114
Хоккей
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
02.05.2025, 03:05 19
Футбол
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем