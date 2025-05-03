ВИДЕО. Дубль Саму. Порту переиграл Морейренсе и вышел на третье место

Вечером 2 мая Порту дома обыграл Морейренсе со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Португалии.

Главным героем встречи стал нападающий Саму Омородион, оформивший дубль и признанный лучшим игроком матча.

Порту набрал 65 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, опередив Брага (64). Впереди: Спортинг и Бенфика (75).

Чемпионат Португалии. 32-й тур, 2 мая 2025

Порту – Морейренсе – 3:1

Голы: Моура, 40, Саму, 70 (пен), 79 – Мараньяо, 31

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