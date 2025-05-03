02.05.2025 22:15 – FT 3 : 1
Португалия03 мая 2025, 03:40 | Обновлено 03 мая 2025, 04:07
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ВИДЕО. Дубль Саму. Порту переиграл Морейренсе и вышел на третье место
За титул в Португалии продолжают борьбу Спортинг и Бенфика
03 мая 2025, 03:40 | Обновлено 03 мая 2025, 04:07
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Вечером 2 мая Порту дома обыграл Морейренсе со счетом 3:1 в матче 32-го тура чемпионата Португалии.
Главным героем встречи стал нападающий Саму Омородион, оформивший дубль и признанный лучшим игроком матча.
Порту набрал 65 очков и вышел на третье место в турнирной таблице, опередив Брага (64). Впереди: Спортинг и Бенфика (75).
Чемпионат Португалии. 32-й тур, 2 мая 2025
Порту – Морейренсе – 3:1
Голы: Моура, 40, Саму, 70 (пен), 79 – Мараньяо, 31
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|31
|23
|6
|2
|83 - 25
|75
|2
|Бенфика
|31
|24
|3
|4
|80 - 25
|75
|3
|Порту
|32
|20
|5
|7
|60 - 29
|65
|4
|Брага
|31
|19
|7
|5
|52 - 26
|64
|5
|Витория Гимараеш
|31
|13
|12
|6
|44 - 32
|51
|6
|Санта Клара
|31
|15
|5
|11
|31 - 29
|50
|7
|Фамаликау
|31
|11
|11
|9
|40 - 34
|44
|8
|Эшторил
|31
|11
|9
|11
|41 - 49
|42
|9
|Каза Пия
|31
|11
|8
|12
|36 - 41
|41
|10
|Морейренсе
|32
|9
|9
|14
|37 - 48
|36
|11
|Насьонал
|31
|9
|6
|16
|28 - 42
|33
|12
|Арока
|31
|8
|9
|14
|30 - 47
|33
|13
|Риу Аве
|31
|8
|9
|14
|33 - 51
|33
|14
|Жил Висенте
|31
|8
|8
|15
|31 - 43
|32
|15
|Эштрела Амадора
|31
|7
|8
|16
|24 - 43
|29
|16
|АВС
|31
|4
|12
|15
|23 - 55
|24
|17
|Боавишта
|31
|5
|6
|20
|20 - 52
|21
|18
|Фаренсе
|31
|4
|9
|18
|20 - 42
|21
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Самуэль Омородион (Порту).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Франсиско Моура (Порту).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Yan Lincon (Морейренсе).
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