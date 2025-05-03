Они нацелены на выход в ЛЧ. Ницца переиграла Реймс и поднялась в топ-3

В матче 32-го тура французской Лиги 1 Ницца на своем поле одержала минимальную победу над Реймсом со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече на 15-й минуте забил хавбек хозяев Морган Сансон.

Эта победа стала третьей подряд для Ниццы и позволила команде набрать 57 очков, поднявшись на третье место в турнирной таблице, что дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Лидеры: ПСЖ (78), Марсель (58), Ницца (57), Лилль (56), Монако (55), Лион, Страсбург (по 54).

Реймс с 33 очками занимает 13-ю позицию.

Лига 1. 32-й тур, 2 мая 2025

Ницца – Реймс – 1:0

Голы: Сансон, 15

Видео гола и обзор матча