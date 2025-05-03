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Чемпионат Франции
Ницца
02.05.2025 21:45 – FT 1 : 0
Реймс
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Франция
03 мая 2025, 02:23 | Обновлено 03 мая 2025, 02:41
8
0

Они нацелены на выход в ЛЧ. Ницца переиграла Реймс и поднялась в топ-3

Единственный гол во встрече на 15-й минуте забил хавбек Морган Сансон

03 мая 2025, 02:23 | Обновлено 03 мая 2025, 02:41
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0
Они нацелены на выход в ЛЧ. Ницца переиграла Реймс и поднялась в топ-3
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 32-го тура французской Лиги 1 Ницца на своем поле одержала минимальную победу над Реймсом со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече на 15-й минуте забил хавбек хозяев Морган Сансон.

Эта победа стала третьей подряд для Ниццы и позволила команде набрать 57 очков, поднявшись на третье место в турнирной таблице, что дает право сыграть в Лиге чемпионов.

Лидеры: ПСЖ (78), Марсель (58), Ницца (57), Лилль (56), Монако (55), Лион, Страсбург (по 54).

Реймс с 33 очками занимает 13-ю позицию.

Лига 1. 32-й тур, 2 мая 2025

Ницца – Реймс – 1:0

Голы: Сансон, 15

Видео гола и обзор матча

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Сансон (Ницца).
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Ницца Реймс чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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