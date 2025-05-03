Определен финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Они сыграют с обидчиками Месси
Крус Асуль минимально переиграл УАНЛ Тигрес и вышел в финал на Ванкувер
Во втором матче полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025 Крус Асуль одержал победу над Тигрес со счетом 1:0, обеспечив себе место в финале турнира.
Единственный гол в матче, который состоялся 2 мая на стадионе Олимпико Университарио в Мехико, забил Анхель Сепульведа с пенальти на 82-й минуте. После ничьей 1:1 в первом матче эта победа позволила Крус Асуль выйти в финал.
В финале в Мехико 1 июня мексиканская команда Крус Асуль встретится с канадским Ванкувер Уайткэпс, который в другом полуфинале дважды обыграл Интер Майами (за который играет Лионель Месси) со счетом 2:0 и 3:1.
Победа в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025 даст путевку на Межконтинентальный кубок 2025 и Клубный чемпионат мира 2029.
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Полуфинал
Ответный матч. 2 мая 2025, Мехико
Крус Асуль (Мексика) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Сепульведа, 82 (пенальти)
Відео гола та огляд матчу
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