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03 мая 2025, 04:59 | Обновлено 03 мая 2025, 05:54
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Определен финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Они сыграют с обидчиками Месси

Крус Асуль минимально переиграл УАНЛ Тигрес и вышел в финал на Ванкувер

03 мая 2025, 04:59 | Обновлено 03 мая 2025, 05:54
137
0
Определен финалист Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Они сыграют с обидчиками Месси
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором матче полуфинала Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025 Крус Асуль одержал победу над Тигрес со счетом 1:0, обеспечив себе место в финале турнира.

Единственный гол в матче, который состоялся 2 мая на стадионе Олимпико Университарио в Мехико, забил Анхель Сепульведа с пенальти на 82-й минуте. После ничьей 1:1 в первом матче эта победа позволила Крус Асуль выйти в финал.

В финале в Мехико 1 июня мексиканская команда Крус Асуль встретится с канадским Ванкувер Уайткэпс, который в другом полуфинале дважды обыграл Интер Майами (за который играет Лионель Месси) со счетом 2:0 и 3:1.

Победа в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2025 даст путевку на Межконтинентальный кубок 2025 и Клубный чемпионат мира 2029.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Полуфинал

Ответный матч. 2 мая 2025, Мехико

Крус Асуль (Мексика) – УАНЛ Тигрес (Мексика) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Сепульведа, 82 (пенальти)

Відео гола та огляд матчу

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Лига чемпионов КОНКАКАФ Крус Асуль УАНЛ Тигрес видео голов и обзор Лионель Месси Ванкувер Уайткэпс Интер Майами
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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