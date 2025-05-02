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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 22:57 |
1112
3

Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона

На место Младена Бартуловича претендуют два специалиста

02 мая 2025, 22:57 |
1112
3
Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона
ФК Ингулец. Василий Кобин

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович может покинуть свою должность после окончания текущего сезона. Руководство клуба недовольно нестабильными результатами на футбольном поле.

Сообщается, что на роль нового наставника рассматривается две кандидатуры – бывший футболист «Зари» Желько Любенович и нынешний тренер «Ингульца» Василий Кобин.

Контракт Кобина с его нынешней командой завершается 30 июня 2027 года. Но в случае вылета «Ингульца» в Первую лигу, соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Луганский клуб на данный момент набрал 35 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата подопечные Бартуловича одержали две победы и потерпели четыре поражения.

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Николай Титюк Источник: Сайт болельщиков ФК Заря Луганск
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Комментарии 3
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roman75zpr
Претенденты не ахти(
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+1
zhyr
В Зорі якось би стабілізували склад, а потім вимагали щось з тренера.
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0
apepa
Ингулец не вылетит а значит Кобин не будет тренером Зари. Логично?
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-2
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