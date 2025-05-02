Клуб УПЛ может уволить главного тренера после окончания сезона

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович может покинуть свою должность после окончания текущего сезона. Руководство клуба недовольно нестабильными результатами на футбольном поле.

Сообщается, что на роль нового наставника рассматривается две кандидатуры – бывший футболист «Зари» Желько Любенович и нынешний тренер «Ингульца» Василий Кобин.

Контракт Кобина с его нынешней командой завершается 30 июня 2027 года. Но в случае вылета «Ингульца» в Первую лигу, соглашение будет расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Луганский клуб на данный момент набрал 35 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. После возобновления чемпионата подопечные Бартуловича одержали две победы и потерпели четыре поражения.