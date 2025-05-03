Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, на днях агент украинского голкипера Жорже Мендеш встретился с президентом «галактикос» Флорентино Пересом. Темой разговора было будущее украинца. Была достигнута договоренность, что украинский голкипер покинет клуб, если сам этого захочет. Установлена трансферная стоимость, за которую «Реал» готов его отпустить – 30 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.