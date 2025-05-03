Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Испания
03 мая 2025, 05:05 |
440
2

Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом

Установлена трансферная стоимость на украинца

03 мая 2025, 05:05 |
440
2
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, на днях агент украинского голкипера Жорже Мендеш встретился с президентом «галактикос» Флорентино Пересом. Темой разговора было будущее украинца. Была достигнута договоренность, что украинский голкипер покинет клуб, если сам этого захочет. Установлена трансферная стоимость, за которую «Реал» готов его отпустить – 30 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

По теме:
Вальядолид – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«Не должен этого делать». На президента Галатасарая наехали из-за Лунина
ВИДЕО. Мадридское дерби. Райо обыграл Хетафе благодаря быстрому голу
Жорже Мендеш чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Флорентино Перес
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 02 мая 2025, 08:15 0
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)

Команда сыграет в Дивизионе 1A

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02 мая 2025, 07:47 2
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»

Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне

Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Снукер | 02.05.2025, 14:55
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Кошмар для легенды. О'Салливан проиграл 8 партий подряд китайцу-аматору
Интер – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 03.05.2025, 05:02
Интер – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Интер – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ронни сенсационно вылетел. Чжао Синьтун разгромил легенду в полуфинале ЧМ
Снукер | 02.05.2025, 23:23
Ронни сенсационно вылетел. Чжао Синьтун разгромил легенду в полуфинале ЧМ
Ронни сенсационно вылетел. Чжао Синьтун разгромил легенду в полуфинале ЧМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
Отак...продовжив контракт, отримував втричі менше Тібо, ярмо зобов'язань на себе накинув, нічого не виграв від цього. А міг піти вільним агентом....
Ответить
0
Lulinnha
Дальше только СА за такую цену... 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
Лунин решил, что делать, когда Реал возглавит Хаби Алонсо
02.05.2025, 08:27 10
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 7
Футбол
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 114
Хоккей
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
Прервала победную серию. Свитолина проиграла Соболенко в полуфинале Мадрида
02.05.2025, 00:30 39
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем