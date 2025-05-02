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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Каждая контратака «Руха» – это голевой момент»
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 21:21 |
538
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Каждая контратака «Руха» – это голевой момент»

Коуч «Кривбасса» пообщался с журналистами

02 мая 2025, 21:21 |
538
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Каждая контратака «Руха» – это голевой момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после игры своей команды против львовского «Руха» (0:0) в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги.

– У меня вопрос ко всей команде. Если взять 1-й тайм по отдельности, то первые 15-20 минут мы контролировали игру, и ничего не говорило о том, что мы можем иметь такие моменты у своих ворот. Но потом какая-то растерянность, нервозность.

Думаю, нас они просто простили. У «Руха» было 2-3 стопроцентных момента – то штанга, то перекладина. Потому, думаю, нам повезло в этом плане. 2-й тайм – совсем другой.

– Эти моменты Карабина стали для вас колокольчиком, что что-то не то происходит?

– Да, потому что мы не должны так играть. Каждая контратака «Руха» – это голевой момент. Если мы будем так играть, будем много пропускать. Не было компактности, не было дисциплины на поле, прежде всего.

И те моменты, которые возникали после забросов в свободные зоны – мы проигрывали борьбу, они выигрывали ее, брали этот мяч, и после их передач… Там где-то не доиграл Юрчец первый момент, когда был прострел, и Карабин попал в штангу. Так не должны играть защитники.

– После перерыва, я так понимаю, состоялся разговор. Команда выглядела уже живее, создавала моменты. Чего не хватило для реализации этих моментов? Вторая игра подряд без голов.

– Я скажу коротко: этот год для нас по реализации очень-очень слабый. Каждый раз говорить, что нет реализации – это уже смешно. Есть моменты, которые должны забивать.

Я скажу по-другому, что во 2-м тайме мы свежее выглядели, чем «Рух». «Рух» неплохо сыграло 1-й тайм, а вот во 2-м уже подсело, и было видно, что где-то силы их покинули.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Юрий Вернидуб
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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Толян
А он же в ТЦК числится. Интересно, а так можно работать не работая и еще получать зп за деньги налогоплательщиков. А, Юра, карман не жмет?
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vruthiy-112
Юра все.
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