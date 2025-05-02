«Касается не только его». Раньери рассказал о возможном трансфере Довбика

4 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Фиорентина». Накануне этого противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери ответил на вопросы журналистов:

– Учитывая то, сколько денег было инвестировано в трансфер Довбика. Неужели он остается неприкосновенным игроком?

– Я не люблю говорить о таких вещах. Сейчас для меня самое главное – то, что мы можем достичь в этом сезоне. Рассуждения о трансферах могут отнять концентрацию. Такие моменты мы будем обсуждать после того, как сыграем последний матч в чемпионате. Это касается не только Довбика, но и всю команду, – сказал Раньери.

В текущем сезоне украинский форвард провел 43 матча во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.