Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Касается не только его». Раньери рассказал о возможном трансфере Довбика
Италия
02 мая 2025, 20:40 |
1066
1

«Касается не только его». Раньери рассказал о возможном трансфере Довбика

Наставник римского клуб ответил на вопросы журналистов

02 мая 2025, 20:40 |
1066
1
«Касается не только его». Раньери рассказал о возможном трансфере Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 мая состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Рома» и «Фиорентина». Накануне этого противостояния главный тренер римского клуба Клаудио Раньери ответил на вопросы журналистов:

– Учитывая то, сколько денег было инвестировано в трансфер Довбика. Неужели он остается неприкосновенным игроком?

– Я не люблю говорить о таких вещах. Сейчас для меня самое главное – то, что мы можем достичь в этом сезоне. Рассуждения о трансферах могут отнять концентрацию. Такие моменты мы будем обсуждать после того, как сыграем последний матч в чемпионате. Это касается не только Довбика, но и всю команду, – сказал Раньери.

В текущем сезоне украинский форвард провел 43 матча во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.

По теме:
Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал хочет, чтобы Манчестер Юнайтед помог им купить футболиста
5 причин, почему Рома не достойна играть в Лиге чемпионов
Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик трансферы АПЛ трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег
Футбол | 02 мая 2025, 17:31 17
Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег
Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег

«Львы», играя с 20 минуты в меньшинстве, одержали верх над «аистами»

ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Хоккей | 02 мая 2025, 02:55 16
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица

Нужно обыграть сборную Японии

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Надо забивать голы – и будут победы»
Футбол | 02.05.2025, 20:58
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Надо забивать голы – и будут победы»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Надо забивать голы – и будут победы»
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Хоккей | 02.05.2025, 07:55
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
ЧМ по хоккею. Украина идет в топ-2, Румыния вылетела. Таблица
Точность и везение. Трамп выиграл первую сессию полуфинала против Уильямса
Снукер | 02.05.2025, 06:05
Точность и везение. Трамп выиграл первую сессию полуфинала против Уильямса
Точность и везение. Трамп выиграл первую сессию полуфинала против Уильямса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Продати можуть будь-якого гравця. Справа лише у запропонованій сумі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после трех туров. Таблица
01.05.2025, 07:25 2
Хоккей
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
01.05.2025, 00:05 44
Футбол
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
Александр УСИК: «Не хочу быть похожим на Роналдо. Видели, каким он стал?»
01.05.2025, 11:22 3
Бокс
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
Известный тренер: «Усик – Дюбуа? Он капитулирует во второй половине боя»
30.04.2025, 22:41 1
Бокс
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
Рафинья теперь 3-й, Ямаль – 2-й. Рейтинг фаворитов ЗМ после полуфиналов ЛЧ
01.05.2025, 19:53 7
Футбол
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
ИНДЗАГИ: Такие таланты рождаются раз в 50 лет, пришлось приставить аж троих
01.05.2025, 05:04 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем