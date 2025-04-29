В Италии назвали Довбика худшим футболистом в противостоянии с Интером

27 апреля состоялся матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Интер» и «Рома». Гости одолели соперника со счетом 1:0.

В стартовом составе римского клуба вышел украинец Артем Довбик, однако он не сумел отличиться результативными действиями и был заменен на 85-й минуте. Бывший футболист «Ромы» Франческо Грациани остался недоволен игрой форварда:

«Единственный игрок, которого можно упрекнуть за этот матч, это Довбик. Он в любом случае мог бы сделать больше для команды. Всем другим футболистам римского коллектива я ставлю очень высокие оценки.

И Довбик, и Шомуродов много боролись и проделали огромный объем работы, но ведь они почти не помогали в нападении. В следующем сезоне руководству «Ромы» нужно искать двух новых форвардов. Сейчас команда играет слишком прямолинейно. Довбик забил несколько важных голов, но клубу нужно искать других нападающих», – заявил Грациани.

В текущем сезоне украинский форвард провел 43 матча во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи.