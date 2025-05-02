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  4. Легионер Кривбаса получил травму в матче УПЛ. Вернидуб все пояснил
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 20:23 |
109
0

Легионер Кривбаса получил травму в матче УПЛ. Вернидуб все пояснил

Иван Дибанго получил неприятную травму

02 мая 2025, 20:23 |
109
0
Легионер Кривбаса получил травму в матче УПЛ. Вернидуб все пояснил
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Легионер криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго получил повреждение в матче против львовского «Движения» в 27 туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

Один из лидеров криворожской команды получил травму в конце первого тайма и был вынужден покинуть футбольное поле. Во вторую половину игры Иван уже не вышел.

«🙏🏾 Здоровье ❤️‍🩹», – лаконично пишет пресс-служба клуба.

«Пока важно сказать. Я думаю, где-то потянула мышцу», лаконично сказал Юрий Вернидуб после матча, комментируя травму Ивана Дибанго.

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 40 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.

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Иван Дибанго травма Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Юрий Вернидуб
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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