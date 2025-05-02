Легионер Кривбаса получил травму в матче УПЛ. Вернидуб все пояснил

Легионер криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго получил повреждение в матче против львовского «Движения» в 27 туре Украинской Премьер-лиги (0:0).

Один из лидеров криворожской команды получил травму в конце первого тайма и был вынужден покинуть футбольное поле. Во вторую половину игры Иван уже не вышел.

«🙏🏾 Здоровье ❤️‍🩹», – лаконично пишет пресс-служба клуба.

«Пока важно сказать. Я думаю, где-то потянула мышцу», лаконично сказал Юрий Вернидуб после матча, комментируя травму Ивана Дибанго.

В нынешнем сезоне «Кривбасс» занимает шестое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 40 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.