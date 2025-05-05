Пеп ГВАРДИОЛА: «Они поплачут 2-3 дня и забудут»

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о наследии в футболе.

«Не надо жить с целью, чтобы тебя запомнили. Смерть? Да наши семьи поплачут 2-3 дня и забудут. В карьере тренеров есть и хорошие, и плохие моменты, однако многие запоминают только хорошие. Не знаю что будет в будущем, в принципе это не так и важно», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.