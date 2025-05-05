Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Они поплачут 2-3 дня и забудут»
Англия
05 мая 2025, 04:33 |
220
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Они поплачут 2-3 дня и забудут»

Испанский тренер высказался о наследии

05 мая 2025, 04:33 |
220
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Они поплачут 2-3 дня и забудут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о наследии в футболе.

«Не надо жить с целью, чтобы тебя запомнили. Смерть? Да наши семьи поплачут 2-3 дня и забудут. В карьере тренеров есть и хорошие, и плохие моменты, однако многие запоминают только хорошие. Не знаю что будет в будущем, в принципе это не так и важно», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.

По теме:
Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1. Сезон провален. Видео голов и обзор матча
«Я восхищен». Легенда Ливерпуля высоко оценил игру Забарного
Челси с Ливерпулем отметились интересными статистическими фактами
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Деку неожиданно решил отправить одного из лидеров Барсы в Мадрид
Футбол | 05 мая 2025, 03:52 0
Деку неожиданно решил отправить одного из лидеров Барсы в Мадрид
Деку неожиданно решил отправить одного из лидеров Барсы в Мадрид

Каталонский клуб может распрощаться с Гави

Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Футбол | 04 мая 2025, 09:35 6
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Немецкий тренер – о сезоне Ван Дейка

В Динамо приняли решение касательно подписания легионера
Футбол | 04.05.2025, 23:40
В Динамо приняли решение касательно подписания легионера
В Динамо приняли решение касательно подписания легионера
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Бокс | 04.05.2025, 09:11
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Бокс | 04.05.2025, 08:47
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
Ямаль собрал игроков Барсы после матча с Интером и сказал все, что думает
03.05.2025, 03:10 3
Футбол
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 51
Футбол
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 4
Футбол
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
УСИК: «Мое лицо болит, нос разбит, это проблема»
03.05.2025, 08:26 4
Бокс
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
Какие шансы Украины выйти в хоккейную элиту? Расклады перед последним туром
03.05.2025, 06:23 34
Хоккей
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
04.05.2025, 06:23 47
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем