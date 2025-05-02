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  4. Дмитрий КРЕМЧАНИН: «Динамо» – это для всех особый раздражитель»
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 19:48 | Обновлено 02 мая 2025, 19:54
327
0

Дмитрий КРЕМЧАНИН: «Динамо» – это для всех особый раздражитель»

Лидер молодежной команды «Динамо» высказался о матче против «Ингульца»

02 мая 2025, 19:48 | Обновлено 02 мая 2025, 19:54
327
0
Дмитрий КРЕМЧАНИН: «Динамо» – это для всех особый раздражитель»
ФК Динамо Киев. Дмитрий Кремчанин

Полузащитник «Динамо» U19 Дмитрий Кремчанин поделился эмоциями от победы своей команды в матче молодежного чемпионата Украины против сверстников с «Ингульцем» (4:0).

- Спасибо за поздравление с победой. Не могу сказать, что у нас прямо все получилось, ведь мы могли забивать гораздо больше, чем 4 мяча – минимум 10, ведь сегодняшний наш соперник откровенно очень слаб.

- Учитывая уверенную победу в матче первого круга, можно ли сказать, что «Ингулец» для вас удобен соперник?

– «Динамо» – это для всех особый раздражитель, никто не выходит на игры с нами просто так – все очень серьезно настроены и очень хотят отобрать у нас очки. Поэтому мы с каждым соперником играем сконцентрировано с первой до последней минуты и хотим забить как можно больше мячей. В общем, для нас каждый соперник непрост.

- До конца чемпионата остается все меньше матчей, или уже ощущается привкус чемпионства?

- Нет, у нас впереди еще три тяжелых игры, можно сказать, три финала, в которых мы должны выкладываться полностью, и уже потом смотреть в турнирную таблицу.

- Вы сегодня стали автором двух забитых мячей и опередили в списке лучших бомбардиров Федора Задорожного. Ставите ли перед собой цель возглавить бомбардирскую гонку?

– Конечно, было бы приятно стать лучшим бомбардиром чемпионата. Сейчас мы с Задорожным конкурируем между собой, посмотрим, удастся ли мне остаться на первом месте, по крайней мере, мне бы этого хотелось.

- Из-за дисквалификации не смогли принять участие в матче несколько игроков, сильно ли их не хватало?

- Думаю, мы смогли справиться без них, ведь у нас на каждую позицию есть равноценные футболисты. Всегда кто выпадает, а кто играет. Те, кто не смог сыграть – одни из ключевых футболистов нашей команды, но вышедшие вместо них ребята очень хорошо проявили себя и достойно сыграли. Отлично, что мы победили.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев U-19 Ингулец чемпионат Украины по футболу U-19 Ингулец U-19 Дмитрий Кремчанин
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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