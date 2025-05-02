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  4. Игорь КОСТЮК: «Для нас любая игра, как финал. Динамо хочет стать чемпионом»
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 18:59 |
73
0

Игорь КОСТЮК: «Для нас любая игра, как финал. Динамо хочет стать чемпионом»

Коуч молодежной команды «Динамо» похвалил своих подопечных

02 мая 2025, 18:59 |
73
0
Игорь КОСТЮК: «Для нас любая игра, как финал. Динамо хочет стать чемпионом»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер молодежной команды киевского «Динамо» (U-19) Игорь Костюк поделился эмоциями после победы своей команды над «Ингульцем» (4:0) в 27 туре молодежного первенства.

– Уверенная победа, то, что планировали, мы выполнили. Сегодня все игроки хорошо отнеслись к поединку. Для нас каждая игра, как финал, нужно выигрывать оставшиеся три матча, получать максимум очков, чтобы стать чемпионом.

- В матче первого круга вы победили «Ингулец» со счетом 7:0, теперь 4:0, так что с этим соперником удается играть достаточно результативно и дома, и на выезде?

– Мы помним, как в домашней игре до 60-й минуты счет был 0:0. Потом мы забили первый мяч, соперник немного открылся, нам стало легче, и мы забили еще шесть мячей. Сегодня мы провели быстрый гол, достаточно скоро второй, и потом уже тоже играть стало легче. Но в то же время у команды появилась чрезмерная уверенность, которая не позволила забить больше. В перерыве мы немного подкорректировали некоторые моменты, во втором тайме отличились еще дважды, хотя могли забивать и больше.

Дали поиграть вернувшимся после травм футболистам и в итоге уверенно победили.

– Из-за дисквалификации в поединке не смогли принять участие Суркис, Коробов и Герич, насколько это ощутимы потери для команды?

- Мы все понимаем, что в команде должны находиться игроки, которые не будут вторыми номерами и не будут прятаться за спинами играющих постоянно. Они должны создавать конкуренцию и проявлять себя в таких матчах, что сегодня и произошло.

– Как можете оценить дебют вратаря Артема Семки?

– Сыграл уверенно, «на ноль», особенно нечего комментировать.

– До завершения чемпионата остается всего несколько туров, которые ваши ожидания от предстоящих трех поединков?

– Чем ближе к последней игре, тем больше ответственности, и она накладывает определенный отпечаток. Перед матчем с «Ингульцем» мы говорили, что у нас осталось четыре финала – теперь их три. Повторюсь, каждая игра для нас, как финал, и мы должны все матчи сыграть соответственно, если стремимся стать чемпионами.

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чемпионат Украины по футболу U-19 Ингулец Динамо Киев Динамо Киев U-19 Игорь Костюк Ингулец U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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