Страна-террорист россия снова заманила за кровавые рубли именитых экс-футболистов.

Местный клуб «цска» планирует организовать матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая. На этот турнир согласился приехать приглашен бывший игрок сборной Франции, «Реала» и «Челси» Клод Макелеле. Поступок француза является слишком циничным, ведь еще в 2023 году он принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Кроме француза в москву приедут Марио Йепес, который выступал за «Милан» и «ПСЖ», Жереми Нжитап, и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Андерсон Полга.