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05 мая 2025, 05:22 |
1254
0

Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию

Клод Макелеле посетит террористическую страну

05 мая 2025, 05:22 |
1254
0
Легенда Франции и экс-игрок Реала продался за рубли и приедет в россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

Страна-террорист россия снова заманила за кровавые рубли именитых экс-футболистов.

Местный клуб «цска» планирует организовать матч в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА, который состоится 18 мая. На этот турнир согласился приехать приглашен бывший игрок сборной Франции, «Реала» и «Челси» Клод Макелеле. Поступок француза является слишком циничным, ведь еще в 2023 году он принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Кроме француза в москву приедут Марио Йепес, который выступал за «Милан» и «ПСЖ», Жереми Нжитап, и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Андерсон Полга.

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Клод Макелеле российско-украинская война
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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