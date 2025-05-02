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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 19:50 | Обновлено 02 мая 2025, 20:18
351
0

Главный тренер Левого Берега назвал причину поражения в большинстве

«Левый Берег» уступил »Карпатам»

02 мая 2025, 19:50 | Обновлено 02 мая 2025, 20:18
351
0
Главный тренер Левого Берега назвал причину поражения в большинстве
ФК Левый Берег

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал после матча поражение от «Карпат» (2:3) в матче 27-го тура УПЛ.

«Мы играли в большинстве 70 минут матча, но из-за ужасных ошибок в защите пропустили три мяча, - сказал после матча Первак.

«Значит, такой наш уровень. А в атаке смогли забить дважды. Были возможности, но не могли воспользоваться. Нужно работать».

«Левый Берег» остался на 14-й строчке и продолжает борьбу за выживание.

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Карпаты Львов Левый Берег Киев Левый Берег - Карпаты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Виталий Первак пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Левый Берег
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