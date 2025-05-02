Украина. Премьер лига02 мая 2025, 19:50 | Обновлено 02 мая 2025, 20:18
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Главный тренер Левого Берега назвал причину поражения в большинстве
«Левый Берег» уступил »Карпатам»
02 мая 2025, 19:50 | Обновлено 02 мая 2025, 20:18
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Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал после матча поражение от «Карпат» (2:3) в матче 27-го тура УПЛ.
«Мы играли в большинстве 70 минут матча, но из-за ужасных ошибок в защите пропустили три мяча, - сказал после матча Первак.
«Значит, такой наш уровень. А в атаке смогли забить дважды. Были возможности, но не могли воспользоваться. Нужно работать».
«Левый Берег» остался на 14-й строчке и продолжает борьбу за выживание.
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