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  4. Виталий ПЕРВАК: «Матч с Карпатами? Есть много, что комментировать, не хочу»
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 19:33 |
511
3

Виталий ПЕРВАК: «Матч с Карпатами? Есть много, что комментировать, не хочу»

Коуч «Левого Берега» пообщался с журналистами

02 мая 2025, 19:33 |
511
3
Виталий ПЕРВАК: «Матч с Карпатами? Есть много, что комментировать, не хочу»
ФК Карпаты. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после минимального поражения своей команды в матче против львовских «Карпат» (2:3) в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги.

– Есть многое, что комментировать, но не хочу об этом все говорить. Мы на поле играли в большинстве с 20-й минуты матча, но из-за ужасных ошибок в защите мы смогли пропустить три мяча. Итак, таков наш уровень. А в атаке смогли только запихать или забить два гола – нет разницы. Очень сильное разочарование.

– Команда играет с желанием, с сердцем, но этот ужасный разрыв между «я хочу» и «я могу» не дает вам вытягивать такие вот матчи. Что с этим делать?

– Надо работать и верить в себя и футболистов. Понимаете, психология – такое дело, что мы делали много перехватов в центре поля. Выбегали в атаку, а там ничего не смогли поделать. Команда играет вдесятером, много свободных зон. Были возможности взятия ворот, а мы не могли этим воспользоваться. Вот ответ на ваш вопрос. Нужно работать. У нас еще есть матчи, так что мы будем биться до последнего. Если будет азарт и сердце, я верю, что все будет хорошо.

– Как вы работаете над психологией со своей командой?

– Ходим и гладим по голове – вот и все. Должна быть холодная голова. Снова мы возвращаемся к психологии футболиста. Об этом можно долго говорить. На тренировках мы работаем. Меня бесит то, что мы играем в большинстве 70 минут и пропускаем три гола. Я даже не могу подобрать слова, – сказал Первак.

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пресс-конференция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Первак Карпаты Львов Левый Берег Киев Левый Берег - Карпаты
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
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Комментарии 3
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apepa
Виталик вас не хотят видеть в УПЛ. Это факт!
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