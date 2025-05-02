Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Легенда «Шахтера» вспомнил крайний матч «горняков» на «Донбасс Арене»
Легендарный голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов вспомнил крайний матч «горняков» на «Донбасс Арене», который состоялся ровно 11 лет назад.
«Очень тяжелые ощущения были. Понимали, что там уже было опасно находиться. Больше думали о безопасности своих семей. Помню, что мы победили, но уже больше думали о ситуации, которая творилась в Донецке», – сказал Андрей
Шахтер последний раз проводил официальный матч на «Донбасс-Арене» 2 мая 2014 года, когда под руководством Мирчи Луческу обыграл Ильичевец.
Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских. Донецк временно оккупирован с 2014 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист может продлить контракт с «Александрией»
Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне
Чого як ваше бидло на стадіоні кричало "беркут,беркут " - ніхто з підерасів футболістів не попросив їх хавальники закрити ! Ніхто з українських( та які ви нах укаїнці-малороси срані) гравців до трибун ні слова не сказав,не підбіг і не стримав , то ж було ваше бидло ,що за таке саме бидло як ви вболівало ! А тепер тягните на плечі прапори і гімн співаєте. Ніколи не забуду як сеперився до 22 року гнилий клуб з гнилими гравцями і таким же власником . На вічно принижені бабасята - біженці,ізгої !
Ла-ла-ла-ла!
Ла-ла-ла!!!