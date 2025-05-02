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  4. Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 19:21 |
852
22

Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»

Легенда «Шахтера» вспомнил крайний матч «горняков» на «Донбасс Арене»

02 мая 2025, 19:21 |
852
22
Андрей ПЯТОВ: «Очень тяжелые ощущения. Больше думали о безопасности семей»
ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Легендарный голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов вспомнил крайний матч «горняков» на «Донбасс Арене», который состоялся ровно 11 лет назад.

«Очень тяжелые ощущения были. Понимали, что там уже было опасно находиться. Больше думали о безопасности своих семей. Помню, что мы победили, но уже больше думали о ситуации, которая творилась в Донецке», – сказал Андрей

Шахтер последний раз проводил официальный матч на «Донбасс-Арене» 2 мая 2014 года, когда под руководством Мирчи Луческу обыграл Ильичевец.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских. Донецк временно оккупирован с 2014 года.

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Донбасс Арена Шахтер Донецк Андрей Пятов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 22
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Сказки ДАмбаса
апепа не дай бог, если ты сегодня не дудел...
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+4
Сказки ДАмбаса
Дуже добре пам`ятаю часи, коли оці лохнецькі чудовиська залюбки фоткалися з сепаратистами на блок-постах.
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DK2025
Когда с улыбкой фоткался на блок-постах ДНР ощущения тоже тяжелыми были?
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+2
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serhiy
Боровся за децентралізацію ,кучерявий ?  Треба було щось робити ,а не на фото №блом світити . Подякуй своєму власнику і віце президенту клубу- сєпарам,що вас вивезли ще з відти. Тепер сидить гнида в Києві і ще рило відкриває на гравців Динамо ! Чмо бамбаське!
Чого як ваше бидло на стадіоні кричало "беркут,беркут " - ніхто з підерасів футболістів не попросив їх хавальники закрити ! Ніхто з українських( та які ви нах укаїнці-малороси срані) гравців до трибун ні слова не сказав,не підбіг і не стримав , то ж було ваше бидло ,що за таке саме бидло як ви вболівало !  А тепер тягните на плечі прапори і гімн співаєте. Ніколи не забуду  як сеперився до 22 року гнилий клуб з гнилими гравцями і таким же власником . На вічно принижені бабасята - біженці,ізгої !
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+1
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apepa
суркис куйло
Ла-ла-ла-ла!
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apepa
шавковский украинофоб!
Ла-ла-ла!!!
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