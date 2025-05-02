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  4. У Руслана Ротаня есть только один вариант для продолжения карьеры в Украине
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 19:09 | Обновлено 02 мая 2025, 19:36
2798
3

У Руслана Ротаня есть только один вариант для продолжения карьеры в Украине

Специалист может продлить контракт с «Александрией»

02 мая 2025, 19:09 | Обновлено 02 мая 2025, 19:36
2798
3
У Руслана Ротаня есть только один вариант для продолжения карьеры в Украине
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань может уйти из клуба, так как 30 июня 2025 года у него истекает контракт.

Однако источник сообщает, что у специалиста на данный момент есть только один вариант для продолжения карьеры в Украине. Речь идет о подписании нового соглашения с «горожанами».

Была информация, что в услугах наставника якобы заинтересован донецкий «Шахтер», но оказалось, что никаких переговоров с Ротанем «горняки» не проводили.

Руслан Петрович возглавил «Александрию» в декабре 2022 года. В текущем сезоне клуб идет на втором месте и претендует на победу в чемпионате – отставание от первого места составляет четыре бала.

Ранее сообщалось, что один из важных игроков «Александрии» вернулся к тренировкам после травмы впервые за девять месяцев.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Руслан Ротань назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 3
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Gargantua81
в 1925 он перейдет
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0
Ігор Сірий
Скоригуйте назву. Ротан це риба така.
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0
apepa
Руслан оставайся в команде и погреми с нею в Европе!
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-1
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