У Руслана Ротаня есть только один вариант для продолжения карьеры в Украине

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань может уйти из клуба, так как 30 июня 2025 года у него истекает контракт.

Однако источник сообщает, что у специалиста на данный момент есть только один вариант для продолжения карьеры в Украине. Речь идет о подписании нового соглашения с «горожанами».

Была информация, что в услугах наставника якобы заинтересован донецкий «Шахтер», но оказалось, что никаких переговоров с Ротанем «горняки» не проводили.

Руслан Петрович возглавил «Александрию» в декабре 2022 года. В текущем сезоне клуб идет на втором месте и претендует на победу в чемпионате – отставание от первого места составляет четыре бала.

Ранее сообщалось, что один из важных игроков «Александрии» вернулся к тренировкам после травмы впервые за девять месяцев.