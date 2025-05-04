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  4. Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Англия
04 мая 2025, 18:38 |
2811
4

Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии

Защитник сборной Украины может остаться в Чемпионшипе

04 мая 2025, 18:38 |
2811
4
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Английский «Плимут», в составе которого ныне выступает украинский защитник Максим Таловеров, официально вылетел из Чемпиошипа. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге Англии.

Как стало известно Sport.ua, Таловеров действительно размышляет над уходом из «Плимута». В его контракте с клубом есть пункт о возможном расторжении соглашения.

Главная цель защитника национальной сборной Украины – остаться в Англии. Агенты футболиста рассматривают несколько возможных вариантов продолжения карьеры Максима в Чемпионшипе.

Игроком активно интересуется «Рексхэм», сумевший квалифицироваться в Чемпионшип. Также возможность подписать Таловерова изучают представители «Дерби Каунти».

Плимут не смог сохранить прописку в Чемпионшипе, вылетев в низший дивизион за тур до завершения чемпионата. У Таловерова и КО 46 турнирных баллов после 46 сыгранных матчей.

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Максим Таловеров Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Рексхэм Дерби Каунти трансферы Плимут
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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Mark4854590
Якщо не вийде з АПЛ, то мабуть треба погоджуватися і на Чемпіоншип. 
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+1
Viktor Shuper
якщо будуть пропозиції з чемпіоншипу чи навіть з АПЛ - треба йти і не думати. в першій лізі Англії навряд він буде рости. а от навіть в чемпіоншипі - буде!
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+1
Gargantua81
у него сейчас хорошая репутация, надо агентам поработать и найдут команду в АПЛ
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+1
Умник
Иди к дедпулу. На кураже команда
Ответить
-1
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