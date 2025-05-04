Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии

Английский «Плимут», в составе которого ныне выступает украинский защитник Максим Таловеров, официально вылетел из Чемпиошипа. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге Англии.

Как стало известно Sport.ua, Таловеров действительно размышляет над уходом из «Плимута». В его контракте с клубом есть пункт о возможном расторжении соглашения.

Главная цель защитника национальной сборной Украины – остаться в Англии. Агенты футболиста рассматривают несколько возможных вариантов продолжения карьеры Максима в Чемпионшипе.

Игроком активно интересуется «Рексхэм», сумевший квалифицироваться в Чемпионшип. Также возможность подписать Таловерова изучают представители «Дерби Каунти».

Плимут не смог сохранить прописку в Чемпионшипе, вылетев в низший дивизион за тур до завершения чемпионата. У Таловерова и КО 46 турнирных баллов после 46 сыгранных матчей.