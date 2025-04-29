ФОТО. Таловеров заговорил о будущем после вылета Плимута из Чемпионшипа

Защитник национальной сборной Украины Максим Таловеров, выступающий на клубном уровне за английский «Плимут», поделился эмоциями после вылета своей команды из Чемпионшипа.

«Я был рад вернуться на поле после реабилитации, но это разбивает сердце, что мы не смогли избежать вылета.

Мы все опустошены, и я знаю, как много этот клуб означает для каждого из нас. Спасибо, что поддерживаете нас – мы будем работать как никогда настойчиво, чтобы вернуться», – написал Таловеров.

Плимут не смог сохранить прописку в Чемпионшипе, вылетев в низший дивизион за тур до завершения чемпионата.