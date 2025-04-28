Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола

38-летний английский форвард «Лестера» Джейми Варди может продолжить карьеру в клубе «Рексхэм», квалифицировавшемся в Чемпионшип.

Об этом сообщает издание TalkSport.

По информации журналиста Алекса Крука, Варди может стать игроком нового клуба уже в июне, как только завершится его контракт с Лестером.

Также сообщается, что в подписании Варди заинтересован владелец «Рексхэма» – голливудский актер Райан Рейнольдс.

Известно, что за Джейми Варди готовы сразиться и клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

Ранее легенда «Лестера» сообщила, что покинет клуб после 13 сезонов сотрудничества.