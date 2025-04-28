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Англия
28 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 28 апреля 2025, 16:11
1193
0

Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола

Форвард «Лестера» может продолжить карьеру в «Рексхэме»

28 апреля 2025, 16:10 | Обновлено 28 апреля 2025, 16:11
1193
0
Варди нашёл новый клуб. Это сенсация английского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

38-летний английский форвард «Лестера» Джейми Варди может продолжить карьеру в клубе «Рексхэм», квалифицировавшемся в Чемпионшип.

Об этом сообщает издание TalkSport.

По информации журналиста Алекса Крука, Варди может стать игроком нового клуба уже в июне, как только завершится его контракт с Лестером.

Также сообщается, что в подписании Варди заинтересован владелец «Рексхэма» – голливудский актер Райан Рейнольдс.

Известно, что за Джейми Варди готовы сразиться и клубы из МЛС и Саудовской Аравии.

Ранее легенда «Лестера» сообщила, что покинет клуб после 13 сезонов сотрудничества.

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Лестер Рексхэм Чемпионшип Джейми Варди трансферы свободный агент
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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