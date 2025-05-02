Даниил ГОНЧАРУК: «Интересно противостоять друзьям на футбольном поле»
Вингер «Буковины» рассказал о подготовке команды к матчу с «Кудровкой»
В поединке чемпионской группы Первой лиги в субботу, 3 мая, «Кудровка» будет принимать «Буковину». Ожиданиями от матча поделился вингер «Буковины» Даниил Гончарук. Болельщики «Буковины» признали Гончарука лучшим игроком команды в матче прошлого тура против ЮКСА.
– Даниил, то, что болельщики «Буковины» сочли тебя лучшим игроком предыдущего матча против ФК ЮКСА, добавляет положительных эмоций перед игрой с «Кудровкой»?
– Конечно, добавляет! И не только положительные эмоции, но и уверенность и мотивация. Буду продолжать делать в поле все для того, чтобы забивать голы и помогать команде побеждать.
– Вспомни, пожалуйста, каким был предыдущий матч против «Кудровки»… Ты тогда вышел на замену во втором тайме. Трудно ли было влиться в этот напряженный поединок?
– Тогда были неблагоприятные погодные условия. Играли под аккомпанемент снегопада на тяжелом поле, и это больше походило на какую-то смесь борьбы с хоккеем, чем на футбол. Сейчас будет совсем другая игра, ведь погода будет способствовать этому. Также надеюсь, что в Кудровке поле будет в хорошем состоянии. «Кудровка» – боевая команда, которая демонстрирует хороший футбол, но в предыдущем матче показать свои лучшие качества им помешали погодные условия. Уверен, что в субботу нас ожидает интересная игра.
– Как «Буковина» готовится к выездному матчу против «Кудровки»?
– Мы тренируемся в привычном режиме, ничего нового я вам не расскажу (улыбается). Дорога на Черниговщину далека, добираться придется долго, поэтому остается не так уж много времени на подготовку. Но все самое важное тренерский штаб сможет вместить в наши тренировки, чтобы мы хорошо подготовились к этому важному поединку.
– Матч с «Кудровкой» откроет второй круг весенней части чемпионата. Какие задачи стоят перед Буковиной на эти заключительные четыре поединка?
– Наша главная задача – побеждать в каждом матче.
– Знаем, что ты знаком с несколькими футболистами «Кудровки», с которыми раньше пересекался на своем футбольном пути. Расскажешь, с кем дружишь?
– Да, это Денис Свитюха, с которым мы и в молодежке «Шахтера» вместе играли, и в Испании. Не знаю, будет ли он играть в предстоящем матче, но всегда интересно противостоять своим друзьям на футбольном поле.
– То, что матч против «Кудровки» состоится непосредственно в Кудровке, добавляет какой-то интриги этому поединку? Ехать далеко и арена для вас новая, ведь «Буковина» еще не играла на том стадионе…
– Да, на том стадионе еще не играли, но мы не должны акцентировать внимание на таких деталях. Нам нужно демонстрировать свой самый лучший футбол на любом поле.
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