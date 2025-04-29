Три игрока Буковины не сыграют в ближайшем матче Первой лиги

В 5-м туре «чемпионской» группы Первой лиги большой интерес вызывает поединок «Кудровки» с «Буковиной», который состоится 3 мая, ведь обе команды не скрывают своего желания повыситься в классе.

По имеющейся информации, «Буковине» еще не смогут помочь по разным причинам Никита Безуглый, Родион Плакса и Роман Бодня. Зато после дисквалификации вернулись в строй опытные Ян Морговский и Виталий Кольцов. Это ощутимое усиление.

Соперники будут заточены на победу, которая повысит их шансы на участие в переходных матчах с аутсайдерами элитного дивизиона.

Сейчас в активе футболистов «Кудривки» 29 очков, и они на четвертом месте, а «Буковина» с 27 пунктами – шестая.

Ранее нападающий «Буковины» Олег Кожушко прокомментировал победу своей команды над ЮКСА.