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Украина. Первая лига
29 апреля 2025, 18:10 | Обновлено 29 апреля 2025, 18:11
185
1

Три игрока Буковины не сыграют в ближайшем матче Первой лиги

У команды из Черновцов еще остаются кадровые проблемы

29 апреля 2025, 18:10 | Обновлено 29 апреля 2025, 18:11
185
1
Три игрока Буковины не сыграют в ближайшем матче Первой лиги
ФК Буковина. Родион Плакса

В 5-м туре «чемпионской» группы Первой лиги большой интерес вызывает поединок «Кудровки» с «Буковиной», который состоится 3 мая, ведь обе команды не скрывают своего желания повыситься в классе.

По имеющейся информации, «Буковине» еще не смогут помочь по разным причинам Никита Безуглый, Родион Плакса и Роман Бодня. Зато после дисквалификации вернулись в строй опытные Ян Морговский и Виталий Кольцов. Это ощутимое усиление.

Соперники будут заточены на победу, которая повысит их шансы на участие в переходных матчах с аутсайдерами элитного дивизиона.

Сейчас в активе футболистов «Кудривки» 29 очков, и они на четвертом месте, а «Буковина» с 27 пунктами – шестая.

Ранее нападающий «Буковины» Олег Кожушко прокомментировал победу своей команды над ЮКСА.

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Первая лига Украины Буковина Черновцы инсайд Кудровка Никита Безуглый Родион Плакса Роман Бодня
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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SashA19
То ви хоча б змінили дані у таблиці. там вони на сьомому місці
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