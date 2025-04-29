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  4. Олег КОЖУШКО: «У нас хорошие шансы побороться за места в четверке»
Украина. Первая лига
29 апреля 2025, 13:26 |
338
1

Олег КОЖУШКО: «У нас хорошие шансы побороться за места в четверке»

Нападающий «Буковины» прокомментировал победу над ЮКСА

29 апреля 2025, 13:26 |
338
1
Олег КОЖУШКО: «У нас хорошие шансы побороться за места в четверке»
ФК Буковина

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч ЮКСА – «Буковина». Встреча завершилась победой команды гостей со счетом 3:0. Автором третьего гола стал Олег Кожушко. Для форварда этот мяч стал первым в футболке «Буковины».

– Олег, поздравляем с дебютным забитым мячом в футболке «Буковины»? Поделись своими впечатлениями от матча.

– Все супер! Рад, что забил дебютный гол за «Буковину». Но самое главное, что мы сегодня одержали победу. Мы и так мотивированы побеждать в каждом матче, но сейчас, когда существенно улучшили свое турнирное положение, будем еще более мотивированы в следующих поединках! У нас хорошие шансы побороться за места в четверке.

– Насколько тебе было принципиально забить именно этот первый мяч за команду?

– Вообще не принципиально, потому что я знал, что все равно забью в ближайшее время. Главное – создавать моменты, тогда и голы будут. Это понимание приходит с опытом.

– Как складывалась игра?

– Было очень тяжело физически, ведь только в среду провели изнурительный матч против «Динамо». Сказались также частые переезды, ведь сначала из Львова в Черновцы добирались, а через несколько дней уже ехали в Киев. В начале игры было тяжеловато, где-то немного подсели. Но ничего, перетерпели, забили два мяча, которые придали нам уверенность. Можно сказать, что после этого мы уже контролировали игру. Также не стоит забывать и о кадровых потерях. Знаю, что игроки, которые не могли сегодня сыграть, очень переживали за нас, поэтому мы хотели порадовать их, а также наших болельщиков содержательной игрой и, самое главное, положительным результатом. Эта победа очень важна для нас, для наших болельщиков.

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Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Олег Кожушко
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
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Victor673256ua
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