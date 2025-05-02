Тренер Челси: Сделаем Ливерпулю чемпионский коридор. Хотим быть на их месте

Наставник Челси Энцо Мареска подтвердил, что в воскресенье игроки организуют чемпионский коридор для Ливерпуля, который в прошлом туре оформил чемпионский титул.

«Чемпионский коридор – это традиция, и мы сделаем это. Ливерпуль заслуженно выиграл АПЛ, и мы должны их поприветствовать. Я бы хотел, чтобы мы оказались на месте игроков Ливерпуля в будущем».

«Очевидно, что между нашими командами есть разница, и она хорошо видна. Но мы двигаемся в правильном направлении», – уверен Мареска.

Челси идет на пятой позиции и ведет борьбу за возвращение в Лигу чемпионов.