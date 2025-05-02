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  4. Тренер Челси: Сделаем Ливерпулю чемпионский коридор. Хотим быть на их месте
Англия
02 мая 2025, 20:26 | Обновлено 02 мая 2025, 20:34
209
1

Тренер Челси: Сделаем Ливерпулю чемпионский коридор. Хотим быть на их месте

Мареска признал, что Красные взяти титул справедливо

02 мая 2025, 20:26 | Обновлено 02 мая 2025, 20:34
209
1
Тренер Челси: Сделаем Ливерпулю чемпионский коридор. Хотим быть на их месте
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Наставник Челси Энцо Мареска подтвердил, что в воскресенье игроки организуют чемпионский коридор для Ливерпуля, который в прошлом туре оформил чемпионский титул.

«Чемпионский коридор – это традиция, и мы сделаем это. Ливерпуль заслуженно выиграл АПЛ, и мы должны их поприветствовать. Я бы хотел, чтобы мы оказались на месте игроков Ливерпуля в будущем».

«Очевидно, что между нашими командами есть разница, и она хорошо видна. Но мы двигаемся в правильном направлении», – уверен Мареска.

Челси идет на пятой позиции и ведет борьбу за возвращение в Лигу чемпионов.

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Энцо Мареска Челси Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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protasov_lyopu_dadaj
Потешный чемп в этом году
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