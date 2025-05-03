Довбик разочаровал фанатов Жироны своим поступком

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации испанских и итальянских СМИ, бывший клуб Артема «Жирона» намерен летом купить украинца. Однако сам Артем сообщил, что исключает возвращение в «Жирону» – этот трансфер не состоится.

В прошлом сезоне Довбик в составе «Жироны» стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив в 36 матчах 24 гола.

В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».