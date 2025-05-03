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  4. Довбик разочаровал фанатов Жироны своим поступком
Италия
03 мая 2025, 01:19 |
340
0

Довбик разочаровал фанатов Жироны своим поступком

Артем не хочет возвращаться в клуб

03 мая 2025, 01:19 |
340
0
Довбик разочаровал фанатов Жироны своим поступком
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.

По информации испанских и итальянских СМИ, бывший клуб Артема «Жирона» намерен летом купить украинца. Однако сам Артем сообщил, что исключает возвращение в «Жирону» – этот трансфер не состоится.

В прошлом сезоне Довбик в составе «Жироны» стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив в 36 матчах 24 гола.

В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

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Рома Рим трансферы Жирона Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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