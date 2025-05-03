Италия03 мая 2025, 01:19 |
340
0
Довбик разочаровал фанатов Жироны своим поступком
Артем не хочет возвращаться в клуб
03 мая 2025, 01:19 |
340
0
27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб.
По информации испанских и итальянских СМИ, бывший клуб Артема «Жирона» намерен летом купить украинца. Однако сам Артем сообщил, что исключает возвращение в «Жирону» – этот трансфер не состоится.
В прошлом сезоне Довбик в составе «Жироны» стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив в 36 матчах 24 гола.
В этом сезоне в активе Довбика 43 матча, 16 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 02 мая 2025, 02:55 16
Нужно обыграть сборную Японии
Футбол | 02 мая 2025, 19:03 5
Нагорняк надеется, что удастся подготовить стадион
Футбол | 03.05.2025, 01:59
Снукер | 02.05.2025, 14:55
Футбол | 02.05.2025, 07:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2025, 03:22 7
02.05.2025, 00:30 39
01.05.2025, 07:47 5
01.05.2025, 08:26 5
01.05.2025, 07:25 2
01.05.2025, 09:01 4
01.05.2025, 11:22 3