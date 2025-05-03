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  4. Реал определился с будущим Лунина, чем многих удивил
Испания
03 мая 2025, 00:40 |
381
0

Реал определился с будущим Лунина, чем многих удивил

Мадридский клуб хочет, чтобы украинский вратарь покинул команду

03 мая 2025, 00:40 |
381
0
Реал определился с будущим Лунина, чем многих удивил
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, в «Реале» будут только рады, если Андрей покинет клуб, в «галактикос» не будут препятствовать этому. Более того, в Мадриде уже определились с заменой для Лунина – это Кепа Аррисабалага из «Борнмута» или Хоан Гарсия из «Эспаньола».

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Кепа Аррисабалага Хоан Гарсия Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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