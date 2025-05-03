Реал определился с будущим Лунина, чем многих удивил

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, в «Реале» будут только рады, если Андрей покинет клуб, в «галактикос» не будут препятствовать этому. Более того, в Мадриде уже определились с заменой для Лунина – это Кепа Аррисабалага из «Борнмута» или Хоан Гарсия из «Эспаньола».

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.