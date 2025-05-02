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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 13:27 | Обновлено 02 мая 2025, 13:30
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«Сильный соперник». Слова тренера Руха перед игрой с Кривбассом

Виталий Пономарев ждет непростой дуэли в 27-м туре УПЛ

02 мая 2025, 13:27 | Обновлено 02 мая 2025, 13:30
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«Сильный соперник». Слова тренера Руха перед игрой с Кривбассом
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского клуба «Рух» Виталий Пономарев прокомментировал предстоящий матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором подопечные Пономарева сыграют против команды «Кривбасс».

«Кривбасс» это сильный соперник, который сейчас ведет борьбу за еврокубки. Криворожане – одна из самых интенсивных команд чемпионата, поэтому это будет непростой для нас матч. Мы разбирали игру соперника, а также вспомнили свои предыдущие поединки с «Кривбассом» – это были достаточно неплохие матчи в исполнении «Руха» и по качеству игры, и по результатам. Команда настраивается на серьезный поединок, и хоть криворожане и меняют свою игру по ходу сезона, но мы готовы к этому.

Любая победа положительно влияет на настроение команды. Но следует делать анализ своих действий на поле, отношение футболистов к игре. Тренерский штаб доволен победой над «Черноморцем» в предыдущем туре, но в то же время есть замечания к ребятам. Результат, конечно, является важнейшим в футболе, но хочется, чтобы наши игроки прогрессировали. Поэтому они должны сделать выводы из этих разговоров, играть качественнее и расти в профессиональном плане», – сказал Пономарев.

В турнирной таблице «Рух» занимает девятое место (33 пункта), а вот «Кривбасс» находится на шестой позиции – 39 очков.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Виталий Пономарев
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
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