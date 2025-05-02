Несколько игроков Руха готовились к матчу с Кривбассом после травм
Впрочем, некоторые футболисты еще находятся на больничном
В 27 туре УПЛ футболисты «Руха» 2 мая будут принимать «Кривбасс».
Как стало известно Sport.ua уже несколько тренировок в общей группе провели Роман Дидык, Остап Притула, бразильский легионер Эдсон, которые пропускали предыдущий матч с «Черноморцем». Все они сегодня могут попасть в заявку.
После дисквалификации готов помочь «Руху» Ростислав Лях.
По имеющейся информации в лазарете еще находятся Богдан Слюбик и Денис Слюсар. Их возвращение в строй ожидается уже перед поединком 28 тура с «Вересом», который состоится 10 мая.
Сейчас «Рух» занимает 9 место в чемпионате, набрав 33 очка.
Ранее сообщалось о том, что один из тренеров «Руха» пострадал от оккупантов.
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