Несколько игроков Руха готовились к матчу с Кривбассом после травм

В 27 туре УПЛ футболисты «Руха» 2 мая будут принимать «Кривбасс».

Как стало известно Sport.ua уже несколько тренировок в общей группе провели Роман Дидык, Остап Притула, бразильский легионер Эдсон, которые пропускали предыдущий матч с «Черноморцем». Все они сегодня могут попасть в заявку.

После дисквалификации готов помочь «Руху» Ростислав Лях.

По имеющейся информации в лазарете еще находятся Богдан Слюбик и Денис Слюсар. Их возвращение в строй ожидается уже перед поединком 28 тура с «Вересом», который состоится 10 мая.

Сейчас «Рух» занимает 9 место в чемпионате, набрав 33 очка.

Ранее сообщалось о том, что один из тренеров «Руха» пострадал от оккупантов.