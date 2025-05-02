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  4. Несколько игроков Руха готовились к матчу с Кривбассом после травм
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 12:47 |
28
0

Несколько игроков Руха готовились к матчу с Кривбассом после травм

Впрочем, некоторые футболисты еще находятся на больничном

02 мая 2025, 12:47 |
28
0
Несколько игроков Руха готовились к матчу с Кривбассом после травм
ФК Рух

В 27 туре УПЛ футболисты «Руха» 2 мая будут принимать «Кривбасс».

Как стало известно Sport.ua уже несколько тренировок в общей группе провели Роман Дидык, Остап Притула, бразильский легионер Эдсон, которые пропускали предыдущий матч с «Черноморцем». Все они сегодня могут попасть в заявку.

После дисквалификации готов помочь «Руху» Ростислав Лях.

По имеющейся информации в лазарете еще находятся Богдан Слюбик и Денис Слюсар. Их возвращение в строй ожидается уже перед поединком 28 тура с «Вересом», который состоится 10 мая.

Сейчас «Рух» занимает 9 место в чемпионате, набрав 33 очка.

Ранее сообщалось о том, что один из тренеров «Руха» пострадал от оккупантов.

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Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог травма Остап Притула Роман Дидык Эдсон Фернандо Богдан Слюбик Денис Слюсар Ростислав Лях
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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