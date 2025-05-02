«Судья испортил игру». Реакция болельщиков на матч Атлетик – МЮ

В четверг, 1 мая, состоялся полуфинальный матч Лиги Европы «Атлетик» - «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу со счетом 3:0 и приблизились к выходу в финал.

«Атлетик» владел преимуществом, но на 30-й минуте пропустил. Автором гола стал Каземиро. А вскоре арбитр назначил пенальти в ворота хозяев и удалил игрока «Атлетика» Вивиана.

Бруно Фернандеш реализовал пенальти, а в конце первого тайма оформил дубль. Во втором тайме забитых мячей не было.

Болельщики «Атлетика» недовольны судейством.

Isaias Rodriguez Plasencia: Мафия УЕФА, пытается отдать матч United, потому что они хотят, чтобы они были в их соревновании, и это приносит деньги, даже если любая команда в Европе выше них вытирает об них ноги. Но, конечно, поскольку это продается, они должны подарить Лигу чемпионов United.

nuria: Если не учитывать тот факт, что судья испортил матч, нельзя не учитывать моменты, не реализованные Беренгером и Иньяки. Нельзя выходить на поле во втором тайме с таким подходом, как мы, откинувшись назад и наблюдая, что произойдет, вместо того, чтобы давить... но что ж, посмотрим, как пройдет следующая неделя.

Iruntze: Атлетик не проиграл, у Атлетика отобрали матч и выгнали из соревнований, потому что они не заинтересованы в выходе в финал.

Haibon: Сделайте заявление по поводу кражи.

Фаны «Манчестер Юнайтед» рады столь внушительной победе.

Roller: Могли забить больше 3, надеюсь, мы не совершим никаких глупых ошибок в ответном матче.

Kennedy Wandera: Не слишком атакующий, визуально привлекательный или захватывающий стиль игры, но важная победа, чтобы приблизиться к финалу.

Albert Nat HYDE: «Манчестер Юнайтед» делает сложные игры легкими, а легкие – тяжелыми. Мы выиграем Лигу Европы.

dystainak: Я все еще ожидаю, что на «Олд Траффорд» будет дополнительное время, зная эту команду.