«Судья испортил игру». Реакция болельщиков на матч Атлетик – МЮ
Болельщики «Атлетика» возмущены действиями арбитра
В четверг, 1 мая, состоялся полуфинальный матч Лиги Европы «Атлетик» - «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу со счетом 3:0 и приблизились к выходу в финал.
«Атлетик» владел преимуществом, но на 30-й минуте пропустил. Автором гола стал Каземиро. А вскоре арбитр назначил пенальти в ворота хозяев и удалил игрока «Атлетика» Вивиана.
Бруно Фернандеш реализовал пенальти, а в конце первого тайма оформил дубль. Во втором тайме забитых мячей не было.
Болельщики «Атлетика» недовольны судейством.
Isaias Rodriguez Plasencia: Мафия УЕФА, пытается отдать матч United, потому что они хотят, чтобы они были в их соревновании, и это приносит деньги, даже если любая команда в Европе выше них вытирает об них ноги. Но, конечно, поскольку это продается, они должны подарить Лигу чемпионов United.
nuria: Если не учитывать тот факт, что судья испортил матч, нельзя не учитывать моменты, не реализованные Беренгером и Иньяки. Нельзя выходить на поле во втором тайме с таким подходом, как мы, откинувшись назад и наблюдая, что произойдет, вместо того, чтобы давить... но что ж, посмотрим, как пройдет следующая неделя.
Iruntze: Атлетик не проиграл, у Атлетика отобрали матч и выгнали из соревнований, потому что они не заинтересованы в выходе в финал.
Haibon: Сделайте заявление по поводу кражи.
Фаны «Манчестер Юнайтед» рады столь внушительной победе.
Roller: Могли забить больше 3, надеюсь, мы не совершим никаких глупых ошибок в ответном матче.
Kennedy Wandera: Не слишком атакующий, визуально привлекательный или захватывающий стиль игры, но важная победа, чтобы приблизиться к финалу.
Albert Nat HYDE: «Манчестер Юнайтед» делает сложные игры легкими, а легкие – тяжелыми. Мы выиграем Лигу Европы.
dystainak: Я все еще ожидаю, что на «Олд Траффорд» будет дополнительное время, зная эту команду.
🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Athletic Club (@AthleticClub) May 1, 2025
El Athletic cae ante el @manutd en la ida de las semifinales de la @europaleague
Toca remontar en Old Trafford.#AthleticMUFC #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/BT5ZwkDEHG
Advantage United! ✅#MUFC || #UEL— Manchester United (@ManUtd) May 1, 2025
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