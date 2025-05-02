Топ-5 чемпионат. Легионер клуба УПЛ намерен сменить команду

Камерунский фулбек «Кривбаса» Иван Дибанго намерен покинуть клуб, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 23-летний футболист еще прошлым летом могу сменить клуб. Игроком интересовался «Базель» и «ПАОК». Из топ-5 лиг интерес проявлял «Брест». Ближе всего к трансферу был грецкий клуб, но в конечном итоге затребованная криворожским клубом сумма в 3-4 миллиона евро стала слишком высокой.

Теперь же Дибанго, контракт которого истекает летом 2026 года, намерен покинуть клуб летом. Игрок хочет двигаться дальше.

Ранее сообщалось о том, что несколько игроков «Руха» готовились к матчу с «Кривбассом» после травм.