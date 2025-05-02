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Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 13:02 | Обновлено 02 мая 2025, 13:45
816
0

Топ-5 чемпионат. Легионер клуба УПЛ намерен сменить команду

Дибанго может покинуть «Кривбасс»

02 мая 2025, 13:02 | Обновлено 02 мая 2025, 13:45
816
0
Топ-5 чемпионат. Легионер клуба УПЛ намерен сменить команду
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Камерунский фулбек «Кривбаса» Иван Дибанго намерен покинуть клуб, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 23-летний футболист еще прошлым летом могу сменить клуб. Игроком интересовался «Базель» и «ПАОК». Из топ-5 лиг интерес проявлял «Брест». Ближе всего к трансферу был грецкий клуб, но в конечном итоге затребованная криворожским клубом сумма в 3-4 миллиона евро стала слишком высокой.

Теперь же Дибанго, контракт которого истекает летом 2026 года, намерен покинуть клуб летом. Игрок хочет двигаться дальше.

Ранее сообщалось о том, что несколько игроков «Руха» готовились к матчу с «Кривбассом» после травм.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ Брест (Франция) ПАОК Базель трансферы Лиги 1 чемпионат Швейцарии по футболу чемпионат Греции по футболу
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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