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Испания
02 мая 2025, 12:27 | Обновлено 02 мая 2025, 12:31
225
0

«Так разочарован». Кунде прервал молчание после полученной травмы

Защитник «Барселоны» рассказал фанатам о своих чувствах

02 мая 2025, 12:27 | Обновлено 02 мая 2025, 12:31
225
0
«Так разочарован». Кунде прервал молчание после полученной травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Ключевой защитник «Барселоны» Жюль Кунде в социальной сети Instagram поделился эмоциями после полученной травмы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера».

Из-за травмы французский защитник пропустить вторую игру 1/2 финала ЛЧ, а также не поможет своей команде в игре против мадридского «Реала» в рамках Ла Лиги.

«Так разочарован, что получил травму в этот момент сезона, когда все на кону... но иногда ты не можешь контролировать все.

Я полон веры в то, что эта команда выполнит свою работу, независимо от того, кто будет на поле.

Спасибо всем за вашу поддержку, это очень много значит для меня», – написал Кунде.

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Барселона травма Интер Милан Лига чемпионов Барселона - Интер Жюль Кунде чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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