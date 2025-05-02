«Так разочарован». Кунде прервал молчание после полученной травмы
Защитник «Барселоны» рассказал фанатам о своих чувствах
Ключевой защитник «Барселоны» Жюль Кунде в социальной сети Instagram поделился эмоциями после полученной травмы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера».
Из-за травмы французский защитник пропустить вторую игру 1/2 финала ЛЧ, а также не поможет своей команде в игре против мадридского «Реала» в рамках Ла Лиги.
«Так разочарован, что получил травму в этот момент сезона, когда все на кону... но иногда ты не можешь контролировать все.
Я полон веры в то, что эта команда выполнит свою работу, независимо от того, кто будет на поле.
Спасибо всем за вашу поддержку, это очень много значит для меня», – написал Кунде.
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