«Так разочарован». Кунде прервал молчание после полученной травмы

Ключевой защитник «Барселоны» Жюль Кунде в социальной сети Instagram поделился эмоциями после полученной травмы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Интера».

Из-за травмы французский защитник пропустить вторую игру 1/2 финала ЛЧ, а также не поможет своей команде в игре против мадридского «Реала» в рамках Ла Лиги.

«Так разочарован, что получил травму в этот момент сезона, когда все на кону... но иногда ты не можешь контролировать все.

Я полон веры в то, что эта команда выполнит свою работу, независимо от того, кто будет на поле.

Спасибо всем за вашу поддержку, это очень много значит для меня», – написал Кунде.