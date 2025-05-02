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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Когда я умру, у меня будет много времени, чтоб отдохнуть»
Лига Европы
02 мая 2025, 10:48 |
156
0

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Когда я умру, у меня будет много времени, чтоб отдохнуть»

Капитан МЮ заявил, что готов биться за команду до последнего

02 мая 2025, 10:48 |
156
0
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Когда я умру, у меня будет много времени, чтоб отдохнуть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после победы над «Атлетиком Бильбао» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (3:0).

«Я чувствую давление во время каждого пенальти. Я чувствую давление, но это самое лучшее, что есть в футболе. Это то, чем мы должны наслаждаться.

Потому что когда я завершу карьеру, это давление исчезнет, ​​я буду гораздо более расслабленным. Именно это я говорю всякий раз, когда тренер и физиотерапевт говорят мне: «Тебе нужно расслабиться, тебе нужно отдохнуть».

Я говорю: «Нет. Когда я умру, у меня будет много времени, чтобы лечь и отдохнуть», – сказал Фернандеш.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик Бильбао» состоится в четверг, 8 мая. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Атлетик - Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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