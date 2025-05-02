Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Когда я умру, у меня будет много времени, чтоб отдохнуть»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после победы над «Атлетиком Бильбао» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (3:0).

«Я чувствую давление во время каждого пенальти. Я чувствую давление, но это самое лучшее, что есть в футболе. Это то, чем мы должны наслаждаться.

Потому что когда я завершу карьеру, это давление исчезнет, ​​я буду гораздо более расслабленным. Именно это я говорю всякий раз, когда тренер и физиотерапевт говорят мне: «Тебе нужно расслабиться, тебе нужно отдохнуть».

Я говорю: «Нет. Когда я умру, у меня будет много времени, чтобы лечь и отдохнуть», – сказал Фернандеш.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик Бильбао» состоится в четверг, 8 мая. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.