Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Когда я умру, у меня будет много времени, чтоб отдохнуть»
Капитан МЮ заявил, что готов биться за команду до последнего
Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился эмоциями после победы над «Атлетиком Бильбао» в первом полуфинальном матче Лиги Европы (3:0).
«Я чувствую давление во время каждого пенальти. Я чувствую давление, но это самое лучшее, что есть в футболе. Это то, чем мы должны наслаждаться.
Потому что когда я завершу карьеру, это давление исчезнет, я буду гораздо более расслабленным. Именно это я говорю всякий раз, когда тренер и физиотерапевт говорят мне: «Тебе нужно расслабиться, тебе нужно отдохнуть».
Я говорю: «Нет. Когда я умру, у меня будет много времени, чтобы лечь и отдохнуть», – сказал Фернандеш.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик Бильбао» состоится в четверг, 8 мая. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.
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