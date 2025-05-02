Рома установила цену на Довбика. Есть желающие купить

Римская «Рома» может продать украинского нападающего Артема Довбика уже этим летом. сообщает SerieANews.

По информации источника, 27-летний футболист не полностью оправдал ожидания от трансфера, хотя в Риме все еще верят в игрока. Артем готовы отпустить минимум за 30 миллионов евро и он может уйти в случае выгодного предложение.

«Жирона» заинтересована в возвращении игрока. Также некоторые клубы Ла Лиги могут попытаться подписать игрока.

Ранее сообщалось о том, что в Италии рассказали о планах «Ромы» на Довбика.