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Италия
02 мая 2025, 11:31 | Обновлено 02 мая 2025, 11:32
2280
2

Рома установила цену на Довбика. Есть желающие купить

«Жирона» интересуется украинским форвардом

02 мая 2025, 11:31 | Обновлено 02 мая 2025, 11:32
2280
2
Рома установила цену на Довбика. Есть желающие купить
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская «Рома» может продать украинского нападающего Артема Довбика уже этим летом. сообщает SerieANews.

По информации источника, 27-летний футболист не полностью оправдал ожидания от трансфера, хотя в Риме все еще верят в игрока. Артем готовы отпустить минимум за 30 миллионов евро и он может уйти в случае выгодного предложение.

«Жирона» заинтересована в возвращении игрока. Также некоторые клубы Ла Лиги могут попытаться подписать игрока.

Ранее сообщалось о том, что в Италии рассказали о планах «Ромы» на Довбика.

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Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Рома Рим Жирона
Даниил Кирияка Источник: SerieANews.com
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
Що там в Луніна, Мудрика, Трубіна, Зінченка ... куди там їм сватають, які топ-клуби? 
Що з цього приводу думають експерти, вацки-леоненки-суркіси-мілєвські-денісов
и-палкіни?
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0
Henriklarsson11
З Жироною цікавий варіант. Піти з клуба який вийшов у ЛЧ, а повернутися у ньго коли він може вже бути клубом з сегунди. При тому що Рома чкраз вже близька зо зони ЛЧ. Коротше щось не дуже хорощі в Артема агенти
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0
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