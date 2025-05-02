Италия02 мая 2025, 11:31 | Обновлено 02 мая 2025, 11:32
2280
2
Рома установила цену на Довбика. Есть желающие купить
«Жирона» интересуется украинским форвардом
02 мая 2025, 11:31 | Обновлено 02 мая 2025, 11:32
2280
2
Римская «Рома» может продать украинского нападающего Артема Довбика уже этим летом. сообщает SerieANews.
По информации источника, 27-летний футболист не полностью оправдал ожидания от трансфера, хотя в Риме все еще верят в игрока. Артем готовы отпустить минимум за 30 миллионов евро и он может уйти в случае выгодного предложение.
«Жирона» заинтересована в возвращении игрока. Также некоторые клубы Ла Лиги могут попытаться подписать игрока.
Ранее сообщалось о том, что в Италии рассказали о планах «Ромы» на Довбика.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 01 мая 2025, 18:14 143
Очень тяжелая победа украинских хоккеистов
Хоккей | 02 мая 2025, 02:55 16
Нужно обыграть сборную Японии
Футбол | 02.05.2025, 12:05
Теннис | 01.05.2025, 21:14
Хоккей | 02.05.2025, 06:35
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2025, 08:26 5
30.04.2025, 08:55 4
01.05.2025, 05:04 2
01.05.2025, 00:05 43
01.05.2025, 11:22 3
01.05.2025, 03:22 4
30.04.2025, 09:09 5
30.04.2025, 13:47 12
Що з цього приводу думають експерти, вацки-леоненки-суркіси-мілєвські-денісов
и-палкіни?