Есть такая вероятность. В Италии рассказали о планах Ромы на Довбика
Журналист Чекко Оддо Касано раскрыл подробности ситуации с трансфером Артема
Итальянский журналист Чекко Оддо Касано поделился информацией о планах римской «Ромы» на украинского форварда Артема Довбика.
«Могу сказать, что с точки зрения трансферного рынка существует возможность того, что Довбик может уйти летом. Общаясь с агентами и посредниками, которые имели дело с Ромой в последние недели, я узнал, что клуб хочет подождать и посмотреть, найдется ли кто-нибудь, кто захочет вложить в него значительную сумму.
Довбик уже несколько недель живет с физической проблемой воспалительного характера, и я думаю, что он никогда не был на 100% готов в физическом плане», – говорит Касано giallorossi.net.
Ранее игра Довбика разозлила итальянского журналиста Тони Дамаскелли.
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