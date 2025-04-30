Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Есть такая вероятность. В Италии рассказали о планах Ромы на Довбика
Италия
30 апреля 2025, 22:31 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:36
1191
0

Есть такая вероятность. В Италии рассказали о планах Ромы на Довбика

Журналист Чекко Оддо Касано раскрыл подробности ситуации с трансфером Артема

30 апреля 2025, 22:31 | Обновлено 30 апреля 2025, 22:36
1191
0
Есть такая вероятность. В Италии рассказали о планах Ромы на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист Чекко Оддо Касано поделился информацией о планах римской «Ромы» на украинского форварда Артема Довбика.

«Могу сказать, что с точки зрения трансферного рынка существует возможность того, что Довбик может уйти летом. Общаясь с агентами и посредниками, которые имели дело с Ромой в последние недели, я узнал, что клуб хочет подождать и посмотреть, найдется ли кто-нибудь, кто захочет вложить в него значительную сумму.

Довбик уже несколько недель живет с физической проблемой воспалительного характера, и я думаю, что он никогда не был на 100% готов в физическом плане», – говорит Касано giallorossi.net.

Ранее игра Довбика разозлила итальянского журналиста Тони Дамаскелли.

По теме:
Суперпредложение. Лучший вратарь 2024 года может сменить клуб летом
Будет хорошая прибыль. Реал определился с трансферной ценой Лунина
Валлийский клуб-сенсация нацелился на защитника Манчестер Юнайтед
Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Теннис | 30 апреля 2025, 18:57 24
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк

Элина в двух сетах переиграла Моюку Утидзиму в матче 1/4 финала тысячника в Испании

Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Футбол | 30 апреля 2025, 20:00 10
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение

Украинский вратарь может покинуть клуб

Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Бокс | 30.04.2025, 10:40
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Футбол | 30.04.2025, 22:55
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
Барселона – Интер. Полуфинал ЛЧ. Видео голов, обзор (обновляется)
ФЬЮРИ отреагировал на вызов Усика: «Весь мир знает. Я этого уб**дка...»
Бокс | 30.04.2025, 07:50
ФЬЮРИ отреагировал на вызов Усика: «Весь мир знает. Я этого уб**дка...»
ФЬЮРИ отреагировал на вызов Усика: «Весь мир знает. Я этого уб**дка...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
ВИДЕО. Беллингем агрессивно отреагировал на Лунина после фиаско в Класико
29.04.2025, 03:00 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
ЧМ по хоккею. Где сборная Украины после двух туров. Таблица
29.04.2025, 07:35 12
Хоккей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
29.04.2025, 06:23
Снукер
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
29.04.2025, 01:12
Футбол
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 11
Футбол
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
Дьекереш перейдет в команду, которая занимает 14-е место в чемпионате
29.04.2025, 11:33 2
Футбол
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его и обозвал на битве взглядов
30.04.2025, 08:55 2
Бокс
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
Громкая сенсация: определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Мадрида
29.04.2025, 19:22 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем