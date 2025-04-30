Есть такая вероятность. В Италии рассказали о планах Ромы на Довбика

Итальянский журналист Чекко Оддо Касано поделился информацией о планах римской «Ромы» на украинского форварда Артема Довбика.

«Могу сказать, что с точки зрения трансферного рынка существует возможность того, что Довбик может уйти летом. Общаясь с агентами и посредниками, которые имели дело с Ромой в последние недели, я узнал, что клуб хочет подождать и посмотреть, найдется ли кто-нибудь, кто захочет вложить в него значительную сумму.

Довбик уже несколько недель живет с физической проблемой воспалительного характера, и я думаю, что он никогда не был на 100% готов в физическом плане», – говорит Касано giallorossi.net.

Ранее игра Довбика разозлила итальянского журналиста Тони Дамаскелли.