Италия29 апреля 2025, 20:44 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:56
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2
«Он меня бесит». Довбик разозлил итальянского журналиста
Тони Дамаскелли критически оценил игру украинского форварда «Ромы»
29 апреля 2025, 20:44 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:56
1433
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Итальянский журналист Тони Дамаскелли критически оценил игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Интером» (1:0).
«Довбик меня бесит. Он кажется слишком тяжелым как для игрока», – приводит слова Дамаскелли laroma24.it.
В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 43 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
Ранее сообщалось, что в Италии украинского форварда «Ромы» Артема Довбика назвали худшим футболистом в противостоянии с «Интером».
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Комментарии 2
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я б казав, що вся Рома бісить, там повністю відсютня командна гра, набір футболістів з претензією на елітність. У ромі кожен грає сам за себе, вони не можуть вигравати у справжніх команд. Довбик командний гравець з вмінням вибрати позицію та відмінним останнім ударом , відповідно або завершує (коли на нього грає команда) або відтягує на себе захист. Нехаю просто порахують скільки передач за матч він отримував у Жиронів де грала Команда, і скільки він зараз отримує у Ромі. Інколи чітко помітно, що навіть при гарній можливості віддати Довбику, цього не відбувається. Не знаю, чому, але футбольори роми його не прийняли.
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