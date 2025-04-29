«Он меня бесит». Довбик разозлил итальянского журналиста

Итальянский журналист Тони Дамаскелли критически оценил игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче 34-го тура итальянской Серии А с «Интером» (1:0).

«Довбик меня бесит. Он кажется слишком тяжелым как для игрока», – приводит слова Дамаскелли laroma24.it.

В текущем сезоне Довбик сыграл за «Рому» 43 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что в Италии украинского форварда «Ромы» Артема Довбика назвали худшим футболистом в противостоянии с «Интером».