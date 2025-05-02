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Италия
02 мая 2025, 11:58 | Обновлено 02 мая 2025, 12:08
534
0

Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела

Симоне Индзаги и Хакан Чалханоглу незаконно контактировали с представителем ультрас

02 мая 2025, 11:58 | Обновлено 02 мая 2025, 12:08
534
0
Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу и Симоне Индзаги

Центральные лица миланского «Интера» стали фигурантами незаконных действий. Главный тренер клуба Симоне Индзаги и лидер команды Хакан Чалханоглу попали в крупный скандал, который связан с ультрас и мафией.

Оба представителя «Интера» не выдержали давления и признались, что контактировали с участником ультрас Марко Фердико по распределению билетов на финал матча Лиги чемпионов в 2023 году против «Манчестер Сити», который был проведен в Стамбуле.

Интересно, что уже осенью того же года Марко и его 18 товарищей были арестованы из-за тесных связей с мафией.

Также итальянский источник отметил, что участником дела стал легендарный в прошлом защитник Хавьер Дзанетти.

Дисциплинарный комитет наказал Индзаги и Чалханоглу одноматчевой дисквалификацией, потому и тренер, и игрок пропустят матч против «Вероны» в Серии А. К тому же Хакан вынужден заплатить штраф в размере 30 тысяч евро, а вот Симоне должен выплатить 15 тысяч евро.

Не обошлось и без санкций на «Интер», который также должен выплатить штраф – 70 тысяч евро.

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Андрей Витренко Источник: La Gazzetta dello Sport
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