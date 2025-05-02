Мафиозные игры. Тренер и лидер Интера стали частью скандального дела

Центральные лица миланского «Интера» стали фигурантами незаконных действий. Главный тренер клуба Симоне Индзаги и лидер команды Хакан Чалханоглу попали в крупный скандал, который связан с ультрас и мафией.

Оба представителя «Интера» не выдержали давления и признались, что контактировали с участником ультрас Марко Фердико по распределению билетов на финал матча Лиги чемпионов в 2023 году против «Манчестер Сити», который был проведен в Стамбуле.

Интересно, что уже осенью того же года Марко и его 18 товарищей были арестованы из-за тесных связей с мафией.

Также итальянский источник отметил, что участником дела стал легендарный в прошлом защитник Хавьер Дзанетти.

Дисциплинарный комитет наказал Индзаги и Чалханоглу одноматчевой дисквалификацией, потому и тренер, и игрок пропустят матч против «Вероны» в Серии А. К тому же Хакан вынужден заплатить штраф в размере 30 тысяч евро, а вот Симоне должен выплатить 15 тысяч евро.

Не обошлось и без санкций на «Интер», который также должен выплатить штраф – 70 тысяч евро.