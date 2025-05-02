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Лига Европы
02 мая 2025, 11:50 | Обновлено 02 мая 2025, 11:53
228
0

«Юнайтед – не прощает». Тренер Атлетик Бильбао назвал причину поражения

Эрнесто Вальверде с грустью обсудил первый матч 1/2 финала ЛЕ

02 мая 2025, 11:50 | Обновлено 02 мая 2025, 11:53
228
0
«Юнайтед – не прощает». Тренер Атлетик Бильбао назвал причину поражения
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнесто Вальверде

Главный тренер «Атлетик» Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал провальный матч полуфинала Лиги Европы в исполнении своих подопечных. Клуб из Испании на собственной арене уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.

«Мы не справились с давлением после первого гола. Когда проигрываешь с таким счетом, это означает, что соперник был эффективным, а мы не создали необходимых моментов. Такие команды, как «Юнайтед», не прощают – они умеют доводить атаки до завершения.

Результат максимально отрицательный, но еще есть ответный матч. Мы не собираемся сдаваться - надо выйти на поле и бороться. Хотя понимаем, что сейчас ситуация очень сложная», – сказал Вальверде.

Вторая игра между командами состоится 8 мая на стадионе «Олд Траффорд».

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Манчестер Юнайтед Лига Европы Атлетик Бильбао Атлетик - Манчестер Юнайтед Эрнесто Вальверде
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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