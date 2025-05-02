«Юнайтед – не прощает». Тренер Атлетик Бильбао назвал причину поражения
Эрнесто Вальверде с грустью обсудил первый матч 1/2 финала ЛЕ
Главный тренер «Атлетик» Бильбао Эрнесто Вальверде прокомментировал провальный матч полуфинала Лиги Европы в исполнении своих подопечных. Клуб из Испании на собственной арене уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3.
«Мы не справились с давлением после первого гола. Когда проигрываешь с таким счетом, это означает, что соперник был эффективным, а мы не создали необходимых моментов. Такие команды, как «Юнайтед», не прощают – они умеют доводить атаки до завершения.
Результат максимально отрицательный, но еще есть ответный матч. Мы не собираемся сдаваться - надо выйти на поле и бороться. Хотя понимаем, что сейчас ситуация очень сложная», – сказал Вальверде.
Вторая игра между командами состоится 8 мая на стадионе «Олд Траффорд».
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