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  4. Хацкевич назвал будущего победителя Лиги чемпионов. Коуч был лаконичен
Лига чемпионов
02 мая 2025, 09:24 | Обновлено 02 мая 2025, 09:54
658
3

Хацкевич назвал будущего победителя Лиги чемпионов. Коуч был лаконичен

Александр считает, что турнир в этом году выиграет каталонская «Барселона»

02 мая 2025, 09:24 | Обновлено 02 мая 2025, 09:54
658
3
Хацкевич назвал будущего победителя Лиги чемпионов. Коуч был лаконичен
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич озвучил свой вариант победителя нынешнего сезона Лиги чемпионов. Специалист ответил достаточно лаконично и однозначно.

– Уже состоялись первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов. Арсенал дома уступил ПСЖ (0:1), а Барселона устроила феерию с Интером. Кого видите победителем престижнейшего европейского турнира?

– Мой прогноз – Барселона выиграет турнир.

В первом полуфинальном матче «Арсенал» дома минимально уступил ПСЖ (0:1). Единственный гол во встрече забил Усман Дембеле. Каталонская «Барселона» сыграла в результативную ничью с «Интером» (3:3).

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2024/25 пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».

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Александр Хацкевич Барселона ПСЖ Арсенал Лондон Интер Милан Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Виктор Алтухов
Эти прогнозы - занятие неблагодарное, однако предполагаю, что ЛЧ выиграет Интер, об этом я писал еще месяц назад.
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+1
Микола Унгурян
та щось після першого матчу з Інтером доволі сумнівно що саме  Барса пройде у фінал. 
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0
Saar
Хай спочатку, пройде Інтер. Що, навряд
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-1
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