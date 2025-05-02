Хацкевич назвал будущего победителя Лиги чемпионов. Коуч был лаконичен

Бывший тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич озвучил свой вариант победителя нынешнего сезона Лиги чемпионов. Специалист ответил достаточно лаконично и однозначно.

– Уже состоялись первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов. Арсенал дома уступил ПСЖ (0:1), а Барселона устроила феерию с Интером. Кого видите победителем престижнейшего европейского турнира?

– Мой прогноз – Барселона выиграет турнир.

В первом полуфинальном матче «Арсенал» дома минимально уступил ПСЖ (0:1). Единственный гол во встрече забил Усман Дембеле. Каталонская «Барселона» сыграла в результативную ничью с «Интером» (3:3).

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2024/25 пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».