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Премьер-лига
Левый Берег
02.05.2025 15:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
02 мая 2025, 13:00 | Обновлено 02 мая 2025, 13:40
85
0

Левый Берег – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 27-го тура УПЛ состоится 2 мая в 15:30

02 мая 2025, 13:00 | Обновлено 02 мая 2025, 13:40
85
0
Левый Берег – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 2 мая, в 15:30 состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Левый Берег» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве.

Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Левый Берег – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Левый Берег – Карпаты
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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