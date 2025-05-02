Левый Берег – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 27-го тура УПЛ состоится 2 мая в 15:30
В пятницу, 2 мая, в 15:30 состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Левый Берег» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киеве.
Главным арбитром матча будет Денис Резников из Каменского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Левый Берег – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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