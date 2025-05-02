Энцо МАРЕСКА: «Если счет разгромный, то можно расслабиться»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал разгромную выездную победу над «Юргорденом» (1:4) в полуфинале Лиги конференций.

«Я доволен уверенной победой, ведь это полуфинал еврокубка и для нас это важно. У нас был четкий план, как играть против Юргордена. Где-то до 70-й минуты мы играли очень хорошо, и только в концовке немного снизили темп.

Игроков можно понять, ведь если уж счет разгромный, то можно позволить себе потерять концентрацию.

Сейчас важно дома продолжить то, что мы сделали здесь, ведь в четвертьфинале у нас был опыт, когда после 3:0 дома были трудности с Легией, которая заставляла нас нервничать.

Все будет завершено, когда будет финальный свисток в Лондоне», – прокомментировал Мареска.