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  4. Энцо МАРЕСКА: «Если счет разгромный, то можно расслабиться»
Лига конференций
02 мая 2025, 04:30 | Обновлено 02 мая 2025, 04:37
33
0

Энцо МАРЕСКА: «Если счет разгромный, то можно расслабиться»

«Челси» разгромил шведский «Юргорден» в полуфинале Лиги конференций

02 мая 2025, 04:30 | Обновлено 02 мая 2025, 04:37
33
0
Энцо МАРЕСКА: «Если счет разгромный, то можно расслабиться»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал разгромную выездную победу над «Юргорденом» (1:4) в полуфинале Лиги конференций.

«Я доволен уверенной победой, ведь это полуфинал еврокубка и для нас это важно. У нас был четкий план, как играть против Юргордена. Где-то до 70-й минуты мы играли очень хорошо, и только в концовке немного снизили темп.

Игроков можно понять, ведь если уж счет разгромный, то можно позволить себе потерять концентрацию.

Сейчас важно дома продолжить то, что мы сделали здесь, ведь в четвертьфинале у нас был опыт, когда после 3:0 дома были трудности с Легией, которая заставляла нас нервничать.

Все будет завершено, когда будет финальный свисток в Лондоне», – прокомментировал Мареска.

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Лига конференций Юргорден Челси Энцо Мареска пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Челси
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