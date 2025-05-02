Форвард Атлетик Бильбао раскритиковал арбитра матча с Ман Юнайтед

Форвард «Атлетик» Бильбао Иньяки Уильямс подверг критике арбитра Эспена Эскоса, работавшего на полуфинальном матче Лиги Европы.

«Все хотели показать лучшую игру – как мы, так и Манчестер Юнайтед». Но есть моменты, вызывающие сомнения. Арбитр назначает пенальти в атаке, где Гарначо играет рукой. Почему этого никто не видит. Затем борьба с Вивианом – и игрок падает при первом же контакте. Арбитр сразу засвистел.

Всё это вызывает сомнения. Жаль, ведь мы играли правильно. Это не оправдание.

Счет 0:3 ни о чем не говорит. "Лион" уже доказывал, что можно играть против такого соперника.

Через неделю нам нужно будет рисковать и следовать мечте. У нас есть болельщики, которые нас в этом поддержат», – прокомментировал Уильямс.