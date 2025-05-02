Рубен АМОРИМ: «Борьба еще впереди. На Олд Трафорд будет тяжело»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал разгромную победу над "Атлетиком" Бильбао (3:0) в первом полуфинале Лиги Европы.

«Это очень хороший результат, но надо понимать, какими усилиями мы его приобрели. Игроки отдали почти все силы на поле. Думаю, что гол Каземиро и удаление кардинально повлияли на игру. Мы могли забить еще.

Однако я не считаю, что борьба завершилась. На «Олд Траффорд» будет трудная игра, ведь наш соперник – очень сильная и интенсивная команда. Мы также можем ошибиться и играть в меньшинстве. Поэтому через неделю нужно играть увереннее.

Доволен, что несколько игроков вернулись к тренировкам, а кто-то уже выходит на поле. Когда ты наблюдаешь за Люком Шоу, который все делает качественно, чувствуешь себя спокойнее.

Мы знаем, что провалили сезон в АПЛ. Этот турнир – хороший случай подарить фанатам положительные эмоции», – прокомментировал Аморим.