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Англия
02 мая 2025, 02:45 | Обновлено 02 мая 2025, 02:52
24
0

Рубен АМОРИМ: «Борьба еще впереди. На Олд Трафорд будет тяжело»

«Манчестер Юнайтед» одержал убедительную победу

02 мая 2025, 02:45 | Обновлено 02 мая 2025, 02:52
24
0
Рубен АМОРИМ: «Борьба еще впереди. На Олд Трафорд будет тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал разгромную победу над "Атлетиком" Бильбао (3:0) в первом полуфинале Лиги Европы.

«Это очень хороший результат, но надо понимать, какими усилиями мы его приобрели. Игроки отдали почти все силы на поле. Думаю, что гол Каземиро и удаление кардинально повлияли на игру. Мы могли забить еще.

Однако я не считаю, что борьба завершилась. На «Олд Траффорд» будет трудная игра, ведь наш соперник – очень сильная и интенсивная команда. Мы также можем ошибиться и играть в меньшинстве. Поэтому через неделю нужно играть увереннее.

Доволен, что несколько игроков вернулись к тренировкам, а кто-то уже выходит на поле. Когда ты наблюдаешь за Люком Шоу, который все делает качественно, чувствуешь себя спокойнее.

Мы знаем, что провалили сезон в АПЛ. Этот турнир – хороший случай подарить фанатам положительные эмоции», – прокомментировал Аморим.

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Лига Европы Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Атлетик - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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