Ямаль провел 100 матч за Барселону и забил 21 гол. Сколько было у Месси?

В среду, 30 апреля, прошел матч полуфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Интер». Поединок завершился вничью 3:3.

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В стартовом составе каталонцев вышел Ламин Ямаль, который забил один и гол и провел 100-й матч за каталонский клуб.

Портал Givemesport обнародовал сравнительную статистику Ямаля и Лионеля Месси за первые сто матчей за «Барселону».

Ямаль за первые сто поединков забил 21 гол и сделал 33 результативные передачи. В активе Месси 41 гол и 21 результативная передача.

Ламин забивает в среднем один гол на 317.5 минут, у Месси было в среднем на 164.66 минуты.